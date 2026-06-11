«الموانئ والجمارك» في دبي تصدر 850 ألف تصريح دخول خلال النصف الأول

أجرى رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، عبدالله بن دميثان، جولة تفقدية على البوابات الأمنية التابعة للمؤسسة، شملت عدداً من المرافق الأمنية في منطقة جبل علي، للاطلاع على جاهزيتها التشغيلية وإجراءات إدارة الدخول والأنظمة المنظمة لحركة الأفراد والمركبات من الموانئ والمناطق الحرة وإليها.

وخلال الجولة، استعرض المسؤولون أداء البوابات الأمنية، حيث تم إصدار ومعالجة أكثر من 850 ألف تصريح دخول عبر نظام «تصريح» الإلكتروني خلال النصف الأول من عام 2026.

ويعمل النظام عبر 33 بوابة أمنية منتشرة في مختلف أنحاء دبي وتخضع لإشراف المؤسسة، ما يعكس كفاءة منظومة إدارة التصاريح المتكاملة والبنية التحتية الرقمية المتقدمة التي تتيح وصولاً آمناً وسريعاً وتعزز الكفاءة التشغيلية.

كما استعرضت فِرَق الإدارة الأمنية والمتخصصون الأنظمة الذكية المتطورة المستخدمة في البوابات الأمنية، بما في ذلك أنظمة إدارة التصاريح وتنظيم دخول الزوار والمركبات، والحلول الرقمية المتكاملة التي تسهم في تبسيط الإجراءات، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز مستويات الخدمة.

وأكد بن دميثان الدور الاستراتيجي للبوابات الأمنية ضمن المنظومة التشغيلية المتكاملة التي تدعم موانئ دبي ومناطقها الحرة، مشيراً إلى أن هذه المرافق تمثل عنصراً أساسياً في ضمان انسيابية وأمن حركة التجارة والخدمات اللوجستية، بما يعزز استمرارية الأعمال ويرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للتجارة وسلاسل الإمداد.

وقال: «مع استمرار تطور شبكات التجارة العالمية، تزداد أهمية ضمان الوصول الآمن والسلس إلى البنية التحتية الحيوية بما يدعم استمرارية الأعمال والمرونة التشغيلية ويعزز ثقة المتعاملين».