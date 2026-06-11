تخريج 1200 مواطن ومواطنة ضمن «إثراء» للتوطين في القطاع المالي

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، شهد محافظ مصرف الإمارات المركزي رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، خالد محمد بالعمى، أمس، حفل تخريج 1200 مواطن ومواطنة ضمن برنامج «إثراء» للتوطين في القطاع المالي.

واستعرض الحفل النتائج الاستراتيجية لبرنامج «إثراء»، الذي أسهم، منذ إطلاقه في عام 2022، في تأهيل 4750 مواطناً ومواطنة، عبر برامج تدريبية ومهنية متخصصة، بما رفد القطاع المالي بكفاءات وطنية واعدة قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.

وتضمن الحفل تكريم 27 من أوائل الخريجين والخريجات في برنامج «إثراء»، تقديراً لتفوقهم الأكاديمي والمهني، وللإنجازات التي حققوها خلال رحلتهم التدريبية، كما تم تكريم 60 من أصحاب الهمم الذين شاركوا في برامج التدريب والتأهيل بالتعاون مع هيئة زايد لأصحاب الهمم.

وثمّن محافظ مصرف الإمارات المركزي رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، خالد محمد بالعمى، الرعاية الكريمة والدعم الكبير الذي يوليه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لتطوير مهارات الكوادر الإماراتية في القطاع المالي، باعتبارهم الركيزة الأساسية لإرساء مستقبل مستدام، وبناء اقتصاد وطني يرتكز على التنافسية والابتكار.

وقال إن المخرجات والنتائج الاستثنائية لبرنامج «إثراء» تجسد استراتيجية المصرف المركزي الرامية إلى تمكين الكفاءات الوطنية لقيادة القطاع وترسيخ المكانة الريادية للدولة كمركز مالي عالمي، مشيداً بالتعاون المثمر للمؤسسات المالية المرخصة في استقطاب الخريجين، بما يدعم مستهدفات التوطين كأولوية وطنية، داعياً الخريجين إلى تسخير معارفهم وخبراتهم الجديدة في تلبية تطلعات القيادة الرشيدة وخدمة التوجهات التنموية للدولة.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لمعهد الإمارات المالي، مروان المهيري، أن برنامج «إثراء» بات نموذجاً وطنياً رائداً في دعم التوطين، وتعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية عبر مسارات تدريبية متقدمة وشهادات مهنية عالمية.

وأوضح في كلمته، خلال الحفل، أن البرنامج يغطي مجالات حيوية تشمل الخدمات المصرفية، والاستثمار، وإدارة المخاطر، والتكنولوجيا المالية، بالتعاون مع نخبة من المؤسسات الأكاديمية والمهنية المرموقة عالمياً. كما يضم برامج تخصصية متقدمة كإدارة المخاطر المالية، وقادة التكنولوجيا، وبرنامج «إكزيترا»، بما يضمن جاهزية الكفاءات الوطنية لمواكبة التحولات المتسارعة في القطاع.

وتضمنت فعاليات الحفل توقيع عدد من مذكرات التفاهم والشراكات الاستراتيجية الرامية إلى تسريع مستهدفات التوطين وتنمية رأس المال البشري، حيث أبرم معهد الإمارات المالي مذكرة تفاهم مع شركة «تكامل»، وأخرى مع دائرة التمكين الحكومي لتأهيل وتطوير 2000 مواطن ومواطنة في منطقة العين على مدى عامين.

وفي سياق متصل، أعلن مصرف الإمارات المركزي عن شراكة استراتيجية مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، بهدف دعم توظيف الكوادر الإماراتية على مدى ثلاث سنوات، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بمختلف مناطق الدولة.

وامتدت الشراكات لتشمل توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة، تهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية عبر إطلاق برنامجين متخصّصين، أحدهما للخريجين الجدد والآخر لتدريب المهنيين ذوي الخبرة، بما يضمن جاهزيتهم لمتطلبات المستقبل.