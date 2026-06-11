«الإمارات دبي الوطني» يطلق «مركز المكافآت»       

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني إطلاق «مركز المكافآت» عبر تطبيق «ENBD X»، لافتاً إلى أن المركز منصة رقمية متكاملة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في كيفية تفاعل المتعاملين مع برامج المكافآت والسفر والتسوق والهدايا وتجارب نمط الحياة، حيث تجتمع كلها ضمن منظومة رقمية موحدة وشاملة.

وقال رئيس منتجات الأفراد والمسؤول الرئيس للتقنيات الرقمية - الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، روهيت جارج: «يُشكّل إطلاق (مركز المكافآت) محطةً مهمة في مساعينا لتحويل تطبيق (ENBD X) إلى منظومة متكاملة تلبي الاحتياجات المالية للمتعالمين، وتدعم نمط حياتهم في الوقت نفسه»، وخلال الشهر الأول من إطلاق مركز المكافآت، يقدم البنك خصومات ترويجية حصرية تصل إلى 15% على الرحلات الجوية والفنادق ومنتجات متجر «أبل ستور» والتجارب المحلية، كما يطلق البنك حملة ترويجية تتيح للمتعاملين فرصة ربح 10 آلاف درهم أسبوعياً لمدة 12 أسبوعاً.

ويقدم «مركز المكافآت» مجموعة واسعة من المزايا، تشمل حجزاً سلساً للرحلات الجوية عبر تطبيق (ENBD X) مع الاستفادة من خيارات دفع مرنة، وحجوزات الفنادق، حيث تتيح المنصة للمستخدمين الحجز للإقامة في مجموعة متنوعة من الفنادق حول العالم بأسعار تنافسية، مع إمكانية استكشاف الخيارات المتاحة عبر الخرائط، واستخدام فلاتر بحث ذكية، والاستفادة من خيارات استرداد مرنة.

ويضم مركز المكافآت سوقاً رقمية مخصصة تعرض مجموعة مختارة من تجارب الطعام والسياحة والترفيه ونمط الحياة، ويمكن للمتعاملين حجزها مباشرة عبر المنصة، كما يتيح النظام التحويل الفوري لنقاط «بلس بوينتس» إلى أميال طيران ومكافآت من الشركاء، ما يمنح المتعاملين مرونة أكبر وقيمة مضافة عند استبدال نقاطهم.

ويمكن للمتعاملين شراء واستبدال بطاقات الهدايا الرقمية فوراً لدى عدد من أبرز علامات التجزئة ونمط الحياة، كما تتيح المنصة للمتعالمين التسوق لدى المتاجر الشريكة، وكسب مكافآت استرداد نقدي بسهولة، ما يوفر قيمة إضافية تتجاوز برامج المكافآت التقليدية.