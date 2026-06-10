الطاير: لا نية لرفع أسعار الكهرباء والمياه في دبي خلال الفترة الحالية

أكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد الطاير أنه لا توجد نية في الفترة الحالية لزيادة أسعار الكهرباء والمياه في الإمارة.

وقال في تصريحات لـ "أخبار الإمارات"، إن هناك فائضاً في الكهرباء والمياه في دبي، ولا يوجد أي نقص فيها.

وأضاف أن هناك مؤشر لانقطاع الطاقة والمياه لا يتجاوز 2% أي أقل من دقيقتين لكل مشترك.

وبين أن الاحتياطي من المياه في دبي يصل إلى 30%، فلا يوجد أي نقص للمياه في دبي والمشاريع في الإمارة سابقة للزمن.

وشدد على أن المستقبل هو ربط الطاقة النظيفة بمشاريع المياه.