6 قطاعات تدعم ارتفاع «دبي المالي» بمكاسب 10.7 مليارات درهم

أغلق سوق دبي المالي تعاملات أمس مرتفعاً بنسبة 0.879%، أو ما يعادل 50.43 نقطة، عند مستوى 5785.24 نقطة، بدعم من ارتفاع أسهم ستة قطاعات على رأسها الصناعة والبنوك والعقارات.

وصعد رأس المال السوقي لـ«دبي المالي» إلى 946.66 مليار درهم، في نهاية جلسة أمس، مقارنة بـ935.96 مليار درهم في نهاية تعاملات أول من أمس، بمكاسب بلغت نحو 10.7 مليارات درهم.

ودعم أداء السوق نمو أسهم ستة قطاعات شملت أسهم قطاع الصناعة بـ1.07%، والبنوك بنسبة 0.66%، والعقارات بـ0.49%، إضافة إلى السلع الاستهلاكية الكمالية بـ2.74%، والمرافق العامة بـ2.05%، فضلاً عن قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بـ2.36%.

وخلال تعاملات أمس، اتجه المستثمرون من المواطنين في سوق دبي المالي إلى الشراء بصافي استثمار بلغ نحو 19.5 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة 365.31 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 345.81 مليون درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في السوق سيولة جاوزت 695.71 مليون درهم، بعد تداول نحو 247.72 مليون سهم، وتنفيذ 15 ألفاً و143 صفقة.

واستحوذت أسهم ست شركات مدرجة في «دبي المالي» هي «إعمار العقارية»، و«طلبات»، و«بنك الإمارات دبي الوطني»، و«إعمار للتطوير»، و«الإمارات للاتصالات المتكاملة - دو»، و«هيئة كهرباء ومياه دبي - ديوا»، على نسبة تتجاوز 70.28% من سيولة السوق، في نهاية تعاملات أمس.

وبحسب بيانات السوق، فإن إجمالي قيمة التداول على الأسهم الستة، بلغ نحو 488.97 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة التداول في سوق دبي ككل نحو 695.71 مليون درهم.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» نشاط السوق من حيث السيولة بنحو 188.94 مليون درهم، عند 11.22 درهماً للسهم، بينما جاء سهم «طلبات» ثانياً بقيمة تداولات 125.49 مليون درهم، صاعداً 3.22% عند 1.28 درهم، وحل سهم «بنك الإمارات دبي الوطني» ثالثاً، بتداولات بلغت 75.67 مليون درهم بنمو 1.96% عند 26.98 درهماً للسهم.

وجاء سهم «إعمار للتطوير» رابعاً، بتداولات تقدر بنحو 34.88 مليون درهم، مرتفعاً 1.46%، في حين جاء سهم «دو» خامساً بقيمة تداولات 32.4 مليون درهم، وحل سهم «ديوا» سادساً، بتداولات بلغت 31.56 مليون درهم عند 2.64 درهم للسهم، مرتفعاً 1.93%.

من جهته، أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات أمس مرتفعاً بنسبة 0.817%، أو ما يعادل 77.44 نقطة، ليغلق عند مستوى 9561.41 نقطة.

وصعد رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى نحو 2.792 تريليون درهم، في نهاية جلسة أمس، مقارنة بـ2.763 تريليون درهم في نهاية تعاملات أول من أمس، بمكاسب بلغت نحو 29 مليار درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في السوق، خلال تعاملات أمس، سيولة جاوزت 1.14 مليار درهم، بعد تداول نحو 342 مليون سهم، وتنفيذ 24 ألفاً و876 صفقة.