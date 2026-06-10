«حصيان» يرفع قدرة دبي من المياه إلى 735 مليون غالون يومياً

فازت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) بجائزة «أفضل صفقة للمياه - تحلية المياه، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، ضمن جوائز «آي جي» العالمية، وذلك عن مشروع محطة حصيان لتحلية المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي.

وأفادت «ديوا»، في بيان، أن الطاقة الإنتاجية لمشروع حصيان تصل إلى 180 مليون غالون مياه يومياً، مشيرة إلى أن هذا المشروع يعد الأول للهيئة بنظام المنتج المستقل للمياه، وسيرفع القدرة الإجمالية للإمارة إلى نحو 735 مليون غالون يومياً من المياه بحلول عام 2030.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «في إطار استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، وبوصفنا مؤسسة رائدة عالمياً في مجال استدامة المياه والابتكار والبنية التحتية للطاقة، نبتكر حلولاً فاعلة ومستدامة، ونعمل على تطويرها بشكل مستمر لتعزيز تقنيات تحلية المياه وخفض تكلفتها، ما يضمن الوصول المستدام للمياه وخفض الانبعاثات، وتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050»، وأضاف: «نستثمر في الحلول المستدامة للمياه، ونوظف التكنولوجيا والابتكار للمساهمة في بناء مستقبل الأمن المائي، وترسيخ النتائج الإيجابية التي تسجلها دولة الإمارات في مؤشر إدارة الموارد المائية المتكاملة من خلال ضمان التوافق والتكامل بين استراتيجيات المياه والطاقة والبيئة».

وأشار الطاير إلى أن «مشروع محطة تحلية مياه البحر في حصيان يؤدي دوراً جوهرياً في الوفاء بالتزامنا بتلبية الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه، وترسيخ الأمن المائي في دبي من مصادر مستدامة باستخدام أحدث التقنيات والحلول المبتكرة».

بدوره، قال النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة، المهندس وليد بن سلمان: «تعزز هذه الجائزة سجل الهيئة الحافل بأبرز الجوائز العالمية، كما تؤكد مكانة الهيئة بوصفها مرجعاً عالمياً لتطوير وتطبيق أعلى معايير وممارسات التميز والريادة في جميع عملياتها وأنشطتها».

يذكر أن الهيئة قد تُوِّجت أيضاً عن مشروع محطة حصيان لتحلية المياه بجائزة «أفضل صفقة في الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2024» التي تقدمها مجلة «بروجكت فاينانس إنترناشونال».