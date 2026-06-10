«كأس العالم» ترفع تنافسية العروض بين المنصات الإلكترونية والمتاجر

انعكست أجواء اقتراب بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 على أسواق تجارة التجزئة في الدولة، خلال الفترة الأخيرة، وذلك عبر مظاهر تنافسية لافتة شهدتها الأسواق بين منصات التجارة الإلكترونية والمتاجر التقليدية، تمثّلت في طرح عروض على منتجات ترتبط بالفِرَق المشاركة في المونديال.

ورصدت «الإمارات اليوم»، في جولة ميدانية على الأسواق، عروضاً على ملابس رياضية، وقبعات، وكرات قدم، تحمل أعلام دول مشاركة في «كأس العالم»، إضافة إلى تخفيضات على مكبرات الصوت، وأجهزة مسارح منزلية تربط الشاشات التلفزيونية وأجهزة العرض الضوئي (البروجكتور).

وشملت العروض كذلك سلعاً غذائية ترتبط بأجواء المتابعة التلفزيونية، مثل المقرمشات ورقائق البطاطا، وقطع الشوكولاتة المغلفة بصور تحمل شعارات مرتبطة بالبطولة الرياضية، ومستلزمات رياضية، مثل الأحذية الرياضية، والمشروبات الغازية، وألعاب فيديو لكرة القدم، ومستحضرات عناية شخصية تحمل شعارات رياضية، بينما شملت حملات منصات التجارة الإلكترونية شعارات مثل: «متجر تشجيع كرة القدم»، و«تجهز للمباراة».

وقال مستهلكون لـ«الإمارات اليوم» إن طرح عروض تتناسب مع أجواء بطولة كأس العالم لكرة القدم، يتيح فرص تسوق متنوعة، لشراء المستلزمات المختلفة، لاسيما الملابس التي تحمل أعلام الدول المشاركة.

ولفتوا إلى تخفيضات تراوح بين 20% و50%، تركزت النسب الكبرى منها على الإلكترونيات، مشيرين إلى أن التنافسية أعادت مظاهر التخفيضات في قطاع الشاشات بمعدلات واسعة بعدما كانت محدودة خلال الأيام السابقة.

عروض وتخفيضات

وقال المستهلك محمود سمير: «تلبي العروض المطروحة في الأسواق حالياً احتياجات العائلات المتعلقة بمتابعة بطولة كأس العالم لكرة القدم والمنتخبات الرياضية المشاركة»، لافتاً إلى أن «الحصة الكبرى من العروض تركزت في الأجهزة الإلكترونية، مثل مكبرات الصوت، وأجهزة العرض الضوئي (البروجكتور)، تليها الملابس الرياضية».

من جانبه، قال المستهلك حسين عمار، إن «بطولة كأس العالم لكرة القدم من المناسبات التي تحدث كل أربع سنوات، لذا فإن طرح عروض خاصة بها من المظاهر الإيجابية التي تلبي احتياجات المتسوقين».

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «لم تكن العروض متاحة من قبل على شاشات التلفاز بشكل موسع، لكنها في ظل تنافسية العروض المطروحة، أصبحت متاحة في متاجر عدة».

وفي السياق نفسه، قال المستهلك مصطفى إدريس إن «العروض المطروحة، سواء عبر منصات التجارة الإلكترونية أو في المتاجر التقليدية، تضمنت العديد من الفوائد المهمة للمتسوقين، من أبرزها ارتفاع العروض المطروحة على الشاشات التلفزيونية بشكل أكثر توسعاً، بعدما كانت تطرح بشكل محدود خلال الأيام السابقة، إضافة إلى توفيرها تخفيضات بنسب تراوح بين 20% و50% على الإلكترونيات، والملابس، والمستلزمات الرياضية، فضلاً عن عروض على منتجات الحلوى والمقرمشات، والمكسّرات».

أما المستهلك حمدي عبدالظاهر فقال إن «عدداً من المتاجر طرح خلال الفترة الأخيرة عروضاً موسعة على سلع عدة بمناسبة كأس العالم لكرة القدم، وبنسب تخفيضات تصل إلى نحو 50% على ملابس رياضية، وأجهزة إلكترونية، ما يتيح فرص تسوق وشراء مستلزمات مختلفة، خصوصاً الملابس التي تحمل أعلام دول الفِرَق الرياضية المشاركة»، مشيراً إلى أن «الإلكترونيات تستحوذ على الحصة الكبرى من التخفيضات».

إقبال وتنافسية

إلى ذلك، قال مسؤول المبيعات في متجر ملابس وأحذية، كريش بايجين، إن «العروض المطروحة في الأسواق خلال الفترة الأخيرة بمناسبة بطولة كأس العالم لكرة القدم، تشهد إقبالاً لافتاً من قبل المستهلكين»، مشيراً إلى استفسارات المتسوقين وحرصهم على شراء ملابس رياضية تحمل أعلام الدول المشاركة في البطولة.

وكشف أن القمصان الرياضية الخاصة بفريقَي البرازيل والأرجنتين، من أبرز ملابس المنتخبات المشاركة التي تشهد طلباً حالياً.

بدوره، قال مسؤول المبيعات في متجر إلكترونيات، محمد مالك، إن الأسواق شهدت تنافسية مرتفعة في العروض المطروحة على بعض المنتجات المرتبطة ببطولة كأس العالم لكرة القدم، مثل مكبرات الصوت، والمسارح المنزلية التي يتم ربطها بالشاشات التلفزيونية، لتحسين مستويات الصوت، إضافة إلى أجهزة «البروجكتور» أو العرض الضوئي، التي يفضل البعض استخدامها في مثل هذه المناسبات، مرجعاً التوسع في عروض الشاشات بالأسواق مقارنة بفترات سابقة، إلى ارتفاع حدة التنافسية السوقية.

وفي السياق نفسه، اتفق مسؤول تنمية الأعمال في إحدى منصات التجارة الإلكترونية، ريبال أوليبك، في أن الأسواق تشهد حالياً مظاهر تنافسية موسعة بين منصات التجارة الإلكترونية والمتاجر التقليدية، حول السلع والمنتجات المرتبطة ببطولة كأس العالم لكرة القدم.

وقال إن البطولة الرياضية من المناسبات التي تزداد التنافسية خلالها لاستقطاب المستهلكين، سواء لشراء الملابس الرياضية والقبعات التي تحمل أعلام الدول المشاركة، أو لشراء المنتجات الغذائية، مثل المقرمشات والمشروبات التي يتم طرح عروض خاصة منها لهذه المناسبة من الشركات المنتجة.

وأرجع استحواذ الأجهزة الإلكترونية على النسبة الكبرى من التخفيضات إلى فائض المعروض من الأجهزة التي ترتبط بتلك المناسبة، سواء من الشاشات التلفزيونية، أو مكبرات الصوت، أو أجهزة ألعاب الفيديو المختصة بكرة القدم، أو أجهزة العرض الضوئي (البروجكتور).

زيادة المبيعات

قال خبير شؤون تجارة التجزئة، إبراهيم البحر، إن «التوسع في طرح عروض ترتبط بمناسبة كأس العالم لكرة القدم في أسواق التجزئة، سواء عبر منصات التجارة الإلكترونية أو المتاجر التقليدية، يستهدف زيادة المبيعات، لاسيما أن المناسبة تأتي مع بداية موسم الصيف، الذي يشهد بداية العطلات وسفر العديد من المستهلكين، ما يتيح فرص شراء مستلزمات متابعة البطولة وهدايا السفر»، وأكد أن «العروض المطروحة تتيح تنافسية مرتفعة، وخيارات أكثر توسعاً للمستهلكين».