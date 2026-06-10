«موانئ أبوظبي» تطلق التشغيل التجريبي لمحطة سفاجا المصرية

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، أمس، إطلاق التشغيل التجريبي لـ«موانئ نواتوم - محطة سفاجا» في مصر، استعداداً للتشغيل الكامل للمحطة في وقت لاحق من العام الجاري. وذكرت المجموعة، في بيان، أن وزير النقل المصري، كامل الوزير، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ«موانئ أبوظبي»، الكابتن محمد جمعة الشامسي، قاما بجولة تفقدية في موقع المحطة الجديدة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا.

ويجري تنفيذ مشروع «موانئ نواتوم - محطة سفاجا» بموجب اتفاقية امتياز ممتدة لـ30 عاماً، تم إبرامها عام 2023 مع هيئة موانئ البحر الأحمر، لتطوير وتشغيل المحطة متعددة الأغراض، ويتم تطوير المحطة البحرية على مساحة تبلغ 810 آلاف متر مربع، وستضم جدار رصيف بطول يصل إلى 1000 متر، وستكون قادرة على مناولة خمسة ملايين طن من البضائع العامة والجافة، ومليون طن من البضائع السائلة، و450 ألف حاوية نمطية، علاوة على 50 ألف مركبة.

وقال وزير النقل المصري، كامل الوزير: «نشيد بالتعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي لتنفيذ مجموعة من المشروعات الاستراتيجية في مجال الموانئ البحرية في البحر الأحمر، وفي مجالات متعددة ضمن أنشطة النقل البحري».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«موانئ أبوظبي»، الكابتن محمد جمعة الشامسي: «تعد مصر إحدى أهم الأسواق الدولية للمجموعة وبوابة تجارية رئيسة على طول الشبكة العالمية للمجموعة التي تمتد عبر آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا وأميركا الجنوبية».