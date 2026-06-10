حوار مفتوح يعرّف المستثمرين الفرنسيين بفرص الاستثمار في دبي

نظمت غرف دبي، بالتعاون مع سفارة الدولة في العاصمة الفرنسية باريس، حواراً مفتوحاً مع مجموعة مختارة من المستثمرين الفرنسيين، بهدف تسليط الضوء على أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتيحها دبي للشركات الفرنسية في مجموعة من القطاعات الحيوية.

وبحضور سفير دولة الإمارات لدى فرنسا، فهد سعيد الرقباني، والمدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، ومشاركة 45 من المستثمرين الفرنسيين، تم خلال اللقاء استعراض المقومات التنافسية التي تتمتع بها دبي كمركز عالمي للأعمال والاستثمار ومقر إقليمي للتوسع على مستوى المنطقة، إلى جانب أبرز الميزات التي توفرها دبي للمستثمرين، بما في ذلك بيئة الأعمال الداعمة، والبنية التحتية المتطورة، والتشريعات المرنة، إلى جانب الدعم الذي تقدمه غرف دبي للمستثمرين الفرنسيين الراغبين في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنوعة التي تزخر بها دبي، وتوسيع أعمالهم في الإمارة.

وخلال حديثه ضمن اللقاء، قال المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «تواصل دبي تعزيز جاذبيتها للشركات العالمية الراغبة في توسيع نطاق أعمالها، والوصول إلى أسواق جديدة، بفضل مكانتها كمركز أعمال دولي حيوي يربط بين الاقتصادات والأسواق الرئيسة حول العالم».

وأضاف: «نلتزم بدعم الشركات الفرنسية لتسريع توسع أعمالها في دبي، ولتمكينها من تحقيق النمو المستدام والاستفادة من الفرص المتنوعة التي تتيحها الإمارة».

وتأتي الفعالية في ظل انضمام 211 شركة فرنسية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي، خلال الربع الأول من العام الجاري، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات الفرنسية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة إلى 3275 شركة في نهاية الربع الأول من 2026، بنمو نسبته 559%، مقارنة بـ497 شركة فرنسية مسجلة في عضوية الغرفة خلال عام 2016.

بدورها، بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وفرنسا، العام الماضي، 40.3 مليار درهم، مرتفعة من 18.4 مليار درهم خلال 2021، مسجلة بذلك نمواً بنسبة 120% في خمس سنوات.