«طيران الإمارات»: جاهزون لتسيير رحلات يومية إلى برلين وشتوتغارت

أكدت شركة طيران الإمارات جاهزيتها لإطلاق رحلات يومية إلى مدينتي برلين وشتوتغارت الألمانيتين، والتزامها باستثمار أكثر من 100 مليون يورو (نحو 425 مليون درهم) سنوياً لتشغيل هذين الخطين الجديدين، على شكل نفقات تشغيلية، ورواتب موظفين، إلى جانب رسوم المطار، والوقود، وغيرها من المصروفات، وذلك رهناً بموافقة وزارة النقل الألمانية الاتحادية على تشغيل الخطين.

وقال رئيس «طيران الإمارات»، تيم كلارك، إن «(طيران الإمارات) مستعدة لتوفير رحلات يومية بطائرات عريضة الهيكل إلى برلين وشتوتغارت، وربطهما بشبكة رحلاتها العالمية الواسعة، مدعومة باستثمارات ضخمة، حيث تعدّ هاتان المدينتان من أهم المراكز الاقتصادية في ألمانيا، إلا أنهما لاتزالان تفتقران إلى الرحلات الجوية طويلة المدى».

وأضاف: «أكدت لنا الشركات الصناعية والتجارية والخدمية الألمانية حاجتها الماسة لهذه الخدمات في دعم أنشطتها وعملياتها، كما دعت غرفة تجارة برلين إلى توفير مثل هذه الرحلات».

وتابع كلارك: «تؤكد بياناتنا وجود طلب كبير، ومن المتوقع أن تكون الرحلات كاملة العدد، حيث تربط (طيران الإمارات) ألمانيا بالفعل بـ50 وجهة في إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأستراليا، وهي وجهات لا تخدمها أي شركة طيران ألمانية، رغم كونها وجهات مهمة للمصدرين الألمان، ومنظمي الرحلات السياحية، وملايين المسافرين الباحثين عن خيارات أوسع ورحلات ربط أفضل».

وقال: «كل ما نطلبه هو فرصة خدمة هاتين المدينتين ومجتمعاتهما، وملتزمون بالعمل بشكل بنّاء مع السلطات الألمانية لتحقيق ذلك، وتقديم فوائد ملموسة ستعمّ المدينتين منذ اليوم الأول لعملياتنا».

ومن المتوقع أن تسهم الرحلات الجديدة إلى برلين وشتوتغارت في توفير مئات فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتشير دراسة أجراها المركز الألماني للطيران والفضاء عام 2012 إلى أن تشغيل رحلات يومية لـ«طيران الإمارات» إلى المدينتين، يمكن أن يخلق ما يقارب 1000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وهو تقدير لايزال يُعد قريباً من الواقع حتى اليوم.

كما ستوفر هذه الرحلات دفعة قوية لقطاع الشحن الجوي في برلين وبراندنبورغ وولاية بادن-فورتمبيرغ، حيث ستوفر الرحلة اليومية بطائرة «بوينغ 777» أكثر من 280 طناً أسبوعياً من سعة الشحن في عنابر الطائرات، ما يتيح قناة جديدة ومهمة لنقل الواردات والصادرات الحساسة للوقت، بما في ذلك المنتجات الدوائية والمعدات الكهربائية والآلات ومكونات تقنيات النقل.

وكانت رحلات «طيران الإمارات» من ألمانيا وإليها نقلت نحو 2.36 مليون مسافر، في العام الماضي، سافر 40% منهم بين دبي وألمانيا، بينما واصل 60% منهم رحلاتهم إلى وجهات أخرى على رحلات الناقلة، ما يؤكد دور دبي وجهة مميزة، ومركزاً رئيساً للربط بين القارات.

ومن شأن السماح للناقلة بتسيير رحلات يومية إلى برلين وشتوتغارت، أن يتيح للمسافرين والشركات في ألمانيا رحلات ربط مريحة ومباشرة من العديد من الوجهات في مختلف أنحاء العالم وإليها.

وكان مجتمع الأعمال في برلين قد أعرب بالفعل عن حاجته إلى هذه الخدمات، إذ أظهرت دراسة نشرتها غرفة تجارة وصناعة برلين عام 2023 أن 75% من المشاركين يرون أن خدمات الرحلات الطويلة من العاصمة الألمانية غير كافية، فيما جاءت دبي في مقدمة الوجهات التي تحتاج إلى تعزيز الربط الجوي معها، سواء كوجهة نهائية أو كمركز عبور عالمي.

ويقتصر الربط المباشر الحالي بين برلين وشتوتغارت ودبي على رحلات موسمية بطائرات ضيقة البدن ذات إمكانات محدودة. أما تشغيل رحلات يومية بطائرات «بوينغ 777» التابعة لـ«طيران الإمارات» فسيشكل نقلة نوعية في تجربة السفر وسعة الشحن المتاحة.

كما أنه من شأن تسيير «طيران الإمارات» لرحلات مباشرة أن يرسخ مكانة برلين وشتوتغارت على خريطة السياحة العالمية، وخاصة بالنسبة لزوار دول مجلس التعاون الخليجي، ما يفتح آفاقاً جديدة لقطاع سياحي يتمتع بإمكانات نمو هائلة، وذلك بربط المدينتين بالزوار الذين يختارون حالياً وجهات تخدم مباشرة بطائرات عريضة البدن.