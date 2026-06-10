«الاتحاد للطيران» تضاعف رحلاتها إلى كابول

أعلنت شركة الاتحاد للطيران، أمس، مضاعفة عدد رحلاتها بين أبوظبي والعاصمة الأفغانية كابول، ابتداءً من 15 يوليو المقبل، حيث دفع النمو السريع للخط منذ إطلاقه إلى إضافة رحلة يومية ثانية في كل اتجاه.

وانضمت كابول إلى شبكة «الاتحاد للطيران»، في مارس 2026، مع أربع رحلات أسبوعية، وفاق الطلب التوقعات بشكل كبير، مع إقبال قوي من الضيوف المسافرين إلى أبوظبي أو عبرها إلى أوروبا وما وراءها.

وأفادت الناقلة، في بيان، بأنها تخدم الرحلات على الخط بين أبوظبي وكابول، بطائرات «إيرباص A320» المجهزة بثمانية مقاعد في درجة الأعمال، و150 مقعداً في الدرجة السياحية، مشيرة إلى أن المسافرين بين الإمارات وأفغانستان، سيتاح لهم مع رحلتين يومياً، خيارات أوسع في ما يتعلق بمواعيد المغادرة، سواء كان السفر للعمل أو الترفيه.

وقال الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات والشؤون التجارية في «الاتحاد للطيران»، آريك دي، إن «الاستجابة لإطلاق رحلات الناقلة إلى كابول كانت استثنائية، فقد كان الطلب قوياً منذ اليوم الأول»، لافتاً إلى أن تسيير رحلتين يومياً، يأتي انعكاساً مباشراً لما عبر عنه الضيوف من خلال حجوزاتهم.

وأضاف أن «هذا التوسع السريع يعطي مثالاً آخر على النهج الاستراتيجي الذي تتبعه (الاتحاد للطيران) في تطوير شبكة وجهاتها، ما يسمح لها بالاستجابة السريعة لرغبات ضيوفها، ويعزز مكانة أبوظبي بوابة مهمة تربط الأسواق الإقليمية بشبكتها العالمية».