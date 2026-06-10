«دبي المالي» ينال اعتراف رقابة «الأسواق السويسرية» منصة تداول أجنبية

أعلن سوق دبي المالي حصوله على اعتراف هيئة الرقابة على الأسواق المالية السويسرية (FINMA)، كمنصة تداول أجنبية.

وأفاد السوق، في بيان، بأن هذا الاعتراف يأتي في إطار جهوده المستمرة لتوسيع إمكانية الوصول إلى السوق أمام المستثمرين الدوليين، موضحاً أن هذا الاعتراف يتيح للمشاركين السويسريين، الخاضعين لرقابة هيئة «FINMA»، الوصول المباشر إلى منصة التداول في سوق دبي المالي، كما يمكن من تداول الأوراق المالية للشركات المؤسِّسة في سويسرا في السوق.

وقال: «ترسي هذه الخطوة قناة منظمة تربط بين اثنين من أبرز المراكز المالية العالمية، بما يتيح للمؤسسات المالية السويسرية الاتصال المباشر بسوق دبي المالي، ويفتح الباب أمام تداول أسهم الشركات المؤسسة في سويسرا في دبي».

وأكد «دبي المالي» أن هذا الاعتراف يعكس قوة الإطار التنظيمي للسوق، الذي يعمل تحت إشراف هيئة أسواق المال في دولة الإمارات (CMA)، والتعاون الوثيق بين الجهات التنظيمية في دولة الإمارات وسويسرا، وكلتاهما من الموقعين على مذكرة التفاهم متعددة الأطراف الصادرة عن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية بشأن التشاور والتعاون وتبادل المعلومات.

وقال الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و«ناسداك دبي»، حامد علي: «يمثل اعتراف هيئة FINMA بسوق دبي المالي إنجازاً بارزاً في استراتيجيتنا الرامية إلى توسيع نطاق الوصول الدولي إلى سوقنا، وتحقيق رؤية دبي لتطوير أسواقها المالية، فهو يفتح مساراً مباشراً ومنظماً يتيح للمؤسسات المالية السويسرية الاتصال بمنظومتنا، ويخلق فرصاً جديدة تتعلق بالأوراق المالية للشركات المؤسسة في سويسرا، بما يعزز مكانة دبي كمركز مالي عالمي مترابط».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لهيئة أسواق المال في دولة الإمارات، وليد سعيد العوضي: «يعكس هذا الاعتراف التعاون الرقابي الوثيق بين الهيئة و(FINMA)، وقوة الإطار التنظيمي في دولة الإمارات، ويرسي قناة واضحة ومنظمة لمشاركة عابرة للحدود تحافظ على نزاهة السوق، وتعزز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي موثوق به».

يذكر أن سوق دبي المالي يضم قاعدة تتجاوز 1.2 مليون مستثمر من 212 جنسية، حيث يمثل المستثمرون الأجانب نحو 85% من المستثمرين المسجلين، وهي قاعدة دولية يسعى هذا الاعتراف إلى تعزيزها، من خلال فتح قناة مباشرة ومنظمة أمام المؤسسات السويسرية.

وتأتي هذه الخطوة لتعزز استراتيجية سوق دبي المالي الرامية إلى ترسيخ مشاركة المستثمرين الدوليين، وتدعيم مكانة دبي كبوابة تربط أسواق المال الإقليمية والعالمية، بما يتماشى مع طموحات الإمارة الأوسع لتنمية قطاعها المالي، واستقطاب تدفقات رؤوس الأموال العابرة للحدود.