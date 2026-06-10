دبي تستضيف «مؤتمر المجلس الدولي للتعليم الفندقي»

أعلنت كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، استضافة الدورة الافتتاحية لمؤتمر المجلس الدولي للتعليم الفندقي والمطاعم والمؤسسات لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، في دبي، من التاسع إلى 12 نوفمبر 2026.

وذكرت الكلية، في بيان، أمس، أن المؤتمر يجمع نخبة من الخبراء والرواد في قطاعات السياحة والضيافة والتعليم من المنطقة والعالم.

وقال المدير العام لكلية دبي للسياحة، عيسى بن حاضر: «بفضل ما تتميز به دبي من قيادة رشيدة ذات رؤية مستقبلية طموحة، إلى جانب ما تتحلى به من مرونة وانفتاح، فإنها قادرة على توفير بيئة مثالية لصياغة مستقبل قطاعي السياحة والضيافة».