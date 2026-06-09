تيم كلارك: "طيران الإمارات" ستعود بقوة وبسرعة

أكد رئيس "طيران الإمارات" تيم كلارك، أن الناقلة ستتعافى من الأزمة التي تحيط بشركات الطيران في الشرق الأوسط، مشدداً أن الشركة "لا تنوي تقليص عملياتها أو خفض نشاطها أو أي أمر مماثل"، مضيفاً "سنعود بسرعة وبقوة"، بحسب وكالة "بلومبرغ".

ورأى كلارك أنه من "المؤسف بعض الشيء" أن تسارع شركات الطيران الأوروبية إلى استغلال ضعف منافساتها في الشرق الأوسط، داعياً خلال تصريحات صحافية في برلين، شركات الطيران الأوروبية الساعية إلى الاستفادة من حالة الضعف الحالية لتوخي الحذر.

وأضاف كلارك أن طيران الإمارات ستواصل تسيير ‌رحلاتها، وأشار ‌إلى أن الشركة بدأت أيضا في توفير خدمة "ستارلينك" المجانية للإنترنت على أكبر عدد ممكن من ‌طائراتها، بحسب وكالة "رويترز".

وقال كلارك إن الشركة تتوقع طلبا قويا على الرحلات من برلين ⁠وإليها وتسعى للحصول على موافقة لإطلاق خدمات إلى العاصمة الألمانية، ‌في وقت تبقي فيه طاقتها التشغيلية مستقرة ‌على الرغم من الصراع في ‌الشرق الأوسط.

وأكد أن طيران الإمارات واثقة من قدرتها على تشغيل شبكتها بسلاسة ولا ‌تشعر بالقلق إزاء التكاليف الإضافية الناتجة عن التغييرات، وستواصل الاستثمار لدعم النمو.