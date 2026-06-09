إتمام صفقة عقار شاطئي في دبي بـ 560 مليون درهم

أعلنت «شركة دبي سوثبيز إنترناشونال ريالتي»، عن إتمام ما وصفته بأكبر صفقة استحواذ على أرض في دولة الإمارات، تمثلت في شراء عقار شاطئي في جزيرة «نايا»، يمتد على مساحة تزيد عن 80 ألف قدم مربعة، بقيمة بلغت 560 مليون درهم.

وأفادت الشركة في بيان بأن المشتري، هو مواطن أوروبي، لافتة إلى أن جزيرة «نايا» تمثل نشأة نموذج عقاري جديد كلياً، يتجاوز المعايير التقليدية للأراضي الساحلية الفاخرة، ويؤسس لمستوى غير مسبوق من الندرة والحجم في سوق العقارات الفاخرة.

وتابعت الشركة: «من (نخلة جميرا) إلى جزيرة (جميرا باي)، والآن جزيرة (نايا)، رسخت دبي مكانتها وجهة فاخرة عالمية المستوى، حيث أعادت كل واحدة من جزرها الفاخرة تعريف مفاهيم الحصرية والندرة، ما جذب نخبة الأثرياء من مختلف أنحاء العالم الراغبين في اقتناء جزء من هذه التجربة الاستثنائية».

ولفتت الشركة إلى أبرز صفقات بيع العقارات الساحلية لهذا العام، كما نشرتها مجلة «أريبيان بزنس»، حيث تم بيع عقار واحد على شاطئ البحر بمساحة 53 ألف قدم مربعة في جزيرة «نايا» مقابل 377 مليون درهم، وهي صفقة قياسية في ذلك الوقت، تلتها عملية بيع «فيلا جايا» الفاخرة والجاهزة للسكن في جزيرة «جميرا باي» مقابل 280 مليون درهم، وهي واحدة من أعلى صفقات الفلل قيمة في دبي في عام 2026.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ «شركة سوثبيز إنترناشونال ريالتي» في الإمارات والمملكة المتحدة والسعودية، جورج عازار: «توفر دبي قيمة استثنائية لا تضاهى لنخبة من المستثمرين والأفراد ذوي الثروات الفائقة، ونحن بدورنا نقدم المستوى ذاته من التميز والخبرة لخدمتهم».