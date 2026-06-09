مركز لوجستي جديد لقطع غيار السيارات في «جافزا»

أعلنت «هيلمان وورلدوايد لوجستكس» و«إندو جروب» وضع حجر الأساس لمركز لوجستي جديد لقطع غيار السيارات، في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، بما يعزز دور المنطقة الحرة بوابة رئيسة للتجارة الإقليمية والعالمية.

وستدعم المنشأة الجديدة توزيع قطع الغيار بوتيرة أسرع وكفاءة أعلى، في دول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا وأسواق عالمية أخرى، في ظل استمرار نمو الطلب على سلاسل التوريد الأكثر مرونة لقطاع السيارات.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن المنشأة الجديدة تمتد على مساحة إجمالية تقارب 300 ألف قدم مربعة، بما يوفر بنية تحتية مرنة قابلة للتوسع، تدعم توزيع كميات كبيرة بكفاءة عالية.

وتتولى تطوير المنشأة شركة «إندو لوجستكس»، التابعة لـ«إندو جروب»، لتكون مركزاً متخصصاً لقطاع السيارات ضمن شبكة «هيلمان» في الشرق الأوسط.

وقال الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الهند والشرق الأوسط وإفريقيا في «هيلمان وورلدوايد لوجستكس»، لي آيونز، إن «دولة الإمارات تمثل سوقاً ذات أهمية استراتيجية ضمن شبكتنا العالمية. ومن خلال إنشاء هذا المركز المتخصص لقطاع السيارات في (جافزا)، نواصل توسيع قدراتنا الإقليمية بصورة منهجية، وإنشاء بنية تحتية إضافية قابلة للتوسع ومصممة لخدمة هذا القطاع».

وأضاف: «يتيح لنا ذلك تقديم حلول لوجستية تنافسية وعالية الأداء لمتعاملينا، ودعم تطور أعمالهم على المدى الطويل».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية - مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، عبدالله الهاشمي، إن استثمار «هيلمان» يعكس تطور سلاسل التوريد، في وقت يبحث فيه المتعاملون عن وصول أسرع وأكثر موثوقية إلى قطع الغيار الحيوية عبر أسواق متعددة.

وأضاف: «من خلال مواصلة تطوير بنية تحتية متخصصة في (جافزا)، فإن المجموعة تساند شركاءها في التعامل مع الاضطرابات الحالية، والحفاظ على استمرارية عملياتهم».

ويعكس المشروع تنامي الطلب على بنية تحتية لوجستية متخصصة لقطاع السيارات، في ظل تزايد التعقيدات عبر سلاسل الإمداد والتوريد وحساسيتها لعامل الوقت، حيث تواصل «جافزا» أداء دور محوري في تمكين انسيابية تدفق الحركة التجارية بين أوروبا وآسيا وإفريقيا بكفاءة، من خلال بنيتها التحتية المتكاملة وقدرات الربط متعدد الأنماط.

وتحتضن «جافزا» منظومة متنامية من الشركات العاملة في قطاعات السيارات والخدمات اللوجستية والتجارة، مدعومة بوصول مباشر إلى ميناء جبل علي وربط متعدد الأنماط.