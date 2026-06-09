«دبي التجاري العالمي» يكشف عن عام استثنائي جديد من النمو الاقتصادي

رسخ مركز دبي التجاري العالمي مكانته كأحد أبرز المحركات الاستراتيجية للنمو الاقتصادي في دبي، معززاً مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للأعمال وصناعة الفرص المستقبلية.

ويكشف تقرير تقييم الأثر الاقتصادي لعام 2025، الصادر عن «دبي التجاري العالمي»، عن عام استثنائي جديد من النمو الاقتصادي، حيث أسهمت أجندة الفعاليات الكبرى، التي نظمها المركز واستضافها، في تحقيق ناتج اقتصادي قياسي بلغ 25.03 مليار درهم، خلال عام 2025، بنمو سنوي قدره 12%.

وجاء هذا الأداء مدفوعاً باستضافة 108 فعاليات كبرى شملت معارض دولية ومؤتمرات عالمية، واجتماعات جمعيات مهنية متخصصة، استقطبت أكثر من 2.18 مليون مشارك من مختلف أنحاء العالم. كما أسهمت هذه الفعاليات في تحقيق قيمة مضافة بلغت 14.66 مليار درهم ضمن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، مسجلة أعلى أثر اقتصادي سنوي في تاريخ المركز، بما يعكس المكانة المتنامية لدبي وجهة عالمية رائدة للأعمال والفعاليات الدولية.

وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي: «تواصل دبي ترسيخ مكانتها وجهة عالمية رائدة للأعمال والفعاليات الدولية، مستندة إلى رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي جعلت من الإمارة منصة عالمية تجمع العقول والشركات والمواهب والاستثمارات من مختلف أنحاء العالم، وبيئة مثالية لاستضافة أكبر المعارض والمؤتمرات والفعاليات المتخصصة».

وأضاف سموه: «يعكس الأداء القياسي، الذي حققه مركز دبي التجاري العالمي خلال عام 2025، الثقة العالمية المتزايدة بدبي كمركز رئيس لتنظيم واستضافة الفعاليات الدولية الكبرى، وقدرتها على توفير منظومة متكاملة تجمع بين البنية التحتية المتطورة، وسهولة ممارسة الأعمال، والقدرات التنظيمية الاستثنائية، بما يرسخ مكانتها ضمن أبرز الوجهات العالمية لصناعة الفعاليات».

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن هذه النتائج الاستثنائية تتجاوز كونها مؤشرات اقتصادية إيجابية، لتؤكد نجاح دبي في بناء منظومة عالمية متكاملة للمعارض والمؤتمرات والفعاليات الدولية، تسهم في استقطاب الاستثمارات والكفاءات والخبرات النوعية، وتعزيز تبادل المعرفة والابتكار وبناء الشراكات العابرة للحدود، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، ويعزز تنافسية الإمارة على الساحة الدولية.

وقال سموه: «يشكل قطاع المعارض والمؤتمرات والفعاليات الدولية أحد المحركات الاستراتيجية الرئيسة لاقتصاد دبي، لما له من دور مؤثر في تحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية، واستقطاب الزوار والمتخصصين وصناع القرار من أنحاء العالم، وخلق فرص جديدة للتعاون والاستثمار ونقل المعرفة، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والابتكار وصناعة المستقبل».

وأضاف سموه: «نمضي في ترسيخ ريادة دبي على خارطة الفعاليات الدولية، من خلال تعزيز مكانتها وجهة مفضلة لأبرز المنصات العالمية لتبادل المعرفة وبناء الشراكات النوعية من مختلف أنحاء العالم».

وفي تدوينة على منصة «إكس»، قال سموه: «على مدى 47 عاماً، لعب مركز دبي التجاري العالمي دوراً حيوياً في وضع دبي على الخارطة العالمية، كوجهة للأعمال واستضافة الفعاليات المتخصصة، وخلال 2025 واصل المركز ترسيخ مكانته، محققاً ناتجاً اقتصادياً قياسياً بلغ 25.03 مليار درهم بنمو سنوي 12%، من خلال استضافة أكثر من 108 فعاليات كبرى على مدار العام، استقطبت 2.18 مليون مشارك، من بينهم 947 ألف مشارك دولي، وتعكس هذه النتائج مكانة دبي مدينة تجمع العالم، وتربط الاقتصادات، وتفتح آفاقاً جديدة للأعمال والنمو المستدام».

من جانبه، قال المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد المري: «حقق مركز دبي التجاري العالمي خلال عام 2025 إنجازات قياسية عبر مختلف المؤشرات، ما يعكس حجم ومرونة منظومة فعاليات الأعمال في دبي، والقيمة الاقتصادية المتنامية التي تحققها للاقتصاد ككل.

وعلى مدى أكثر من أربعة عقود، نجح المركز في بناء سجل حافل يجمع أبرز القطاعات العالمية، وتنظيم فعاليات عالمية المستوى، مواصلاً بذلك تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال والابتكار والتعاون الدولي».

وأضاف: «نواصل العمل على توسيع الطاقة الاستيعابية لمركز دبي للمعارض بـ(مدينة إكسبو)، ما يعزز مكانة دبي وجهة قادرة على استضافة فعاليات عالمية أضخم وأكثر تأثيراً، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) وتحقيق نمو اقتصادي مستدام».

واختتم المري: «تكمن قوة قطاع الفعاليات والأعمال في دبي ليس فقط في حجمه، بل في قدرته على جمع القطاعات والتقنيات والأفكار التي تقود الاقتصاد العالمي المستقبلي، وتحقق الطموحات الاقتصادية طويلة الأمد للإمارة».

وفي عام 2025، شكلت قطاعات الرعاية الصحية والطب والأغذية والمشروبات، وتقنية المعلومات والاتصالات والإلكترونيات والتقنيات الناشئة، مجتمعة ما نسبته 55% من إجمالي القيمة المضافة، محققة أكثر من 8.1 مليارات درهم لاقتصاد دبي. كما استقطبت هذه القطاعات 48% من إجمالي الحضور، و59% من المشاركين الدوليين ضمن الفعاليات الكبرى.

وتصدر قطاع الرعاية الصحية والطب قائمة القطاعات الرائدة بواقع 20 فعالية، حضرها أكثر من 434 ألف مشارك، محققاً قيمة مضافة بلغت 3.73 مليارات درهم.

وحلّ قطاع الأغذية والمشروبات في المركز الثاني بسبع فعاليات، حضرها أكثر من 280 ألف مشارك، مساهماً بـ2.38 مليار درهم، بينما استقطب قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإلكترونيات والتقنيات الناشئة سبع فعاليات شارك فيها أكثر من 337 ألف مشارك، وحقق قيمة اقتصادية بلغت 1.99 مليار درهم.

دعم 94 ألف وظيفة

أسهم النشاط الاقتصادي، الناتج عن الفعاليات الكبرى، في دعم أكثر من 94 ألف وظيفة في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض والقطاعات المرتبطة، بزيادة قدرها 10% على أساس سنوي، كما أسهمت هذه الوظائف في تحقيق أكثر من 4.7 مليارات درهم كدخل أُسري قابل للإنفاق، بنمو نسبته 13.6%، مقارنة بعام 2024.

القطاعات المرتبطة

بلغ إجمالي الإنفاق المباشر ضمن القطاعات المرتبطة والمستفيدة من الفعاليات الكبرى 13.48 مليار درهم، وشملت القطاعات المرتبطة ما يلي:

• السكن والإقامة: 3.79 مليارات درهم.

• السفر والمواصلات: 2.98 مليار درهم.

• تجارة التجزئة: 2.55 مليار درهم.

• المطاعم والأغذية والمشروبات: 2.10 مليار درهم.

• الترفيه: 1.81 مليار درهم.

• الخدمات الحكومية: 252 مليون درهم.

2.18 مليون مشارك

استقطبت الفعاليات الكبرى الـ108 أكثر من 2.18 مليون مشارك، منهم نحو 947 ألف مشارك دولي، أي ما نسبته 44% من إجمالي المشاركين.

وأسهم المشاركون الدوليون في دعم الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي بشكل أكبر، مقارنة بالمشاركين المحليين، حيث بلغ متوسط إنفاق المشارك الدولي أكثر من 9900 درهم في الفعالية الواحدة، أي نحو سبعة أضعاف متوسط إنفاق المشارك المحلي.

وجاء هذا الإسهام الاقتصادي الأعلى مدفوعاً بزيادة متوسط مدة الإقامة، وما رافقها من إنفاق على السفر الجوي والإقامة وتجارة التجزئة، والمطاعم والسفر برفقة زملاء العمل أو أفراد العائلة، وسجل المشاركون الدوليون متوسط إقامة بلغ 5.6 أيام لكل فعالية، مع وجود 22 مرافقاً لكل 100 مشارك دولي.

4.5 مليارات درهم مبيعات

بلغت القيمة التقديرية للمبيعات الناتجة عن الفعاليات الكبرى، التي استضافها «دبي التجاري العالمي» في 2025، نحو 4.5 مليارات درهم، ضمن قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، مدفوعة باستثمارات منظمي الفعاليات والجهات العارضة في مساحات العرض، وخدمات المنصات والأجنحة، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية للفعاليات. وامتد أثر هذا النشاط إلى ما هو أبعد من قطاع الفعاليات، إذ أسهم إنفاق المشاركين ضمن قطاعات الضيافة والنقل والتجزئة والمطاعم والترفيه، في تحقيق أثر اقتصادي واسع على مستوى اقتصاد دبي، حيث أسهم كل درهم تم إنفاقه في فعاليات المركز في تحقيق ناتج اقتصادي بقيمة 5.5 دراهم في اقتصاد الإمارة الأوسع.

حمدان بن محمد:

الأداء القياسي لمركز دبي التجاري العالمي، خلال عام 2025، يعكس الثقة العالمية المتزايدة بدبي كمركز رئيس لتنظيم واستضافة الفعاليات الدولية الكبرى.