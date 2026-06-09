حمدان بن محمد: حريصون على تعزيز تنافسية دبي عالمياً عبر بيئة اقتصادية مرنة ومحفزة للابتكار 

زار سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس اللجنة العليا لمستقبل التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، مركز دبي المالي العالمي، حيث اطّلع سموّه خلال الزيارة على الأولويات الاستراتيجية للمركز، وتطلعاته الطموحة في مجال الابتكار، وأكد سموّه أن النمو المتواصل الذي يحققه «دبي المالي العالمي» يعكس الثقة الدولية المتزايدة باقتصاد دبي.

وكان في استقبال سموّه كل من محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم، إضافة إلى عدد من كبار مسؤولي المركز.

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «يمثل مركز دبي المالي العالمي نموذجاً عالمياً متقدماً في بناء منظومات اقتصادية ومالية قائمة على الابتكار والمعرفة والتكامل مع الاقتصاد العالمي، ويرسّخ مكانة دبي مركزاً مالياً رائداً ومحوراً رئيساً لصناعة المستقبل».

وأضاف سموّه: «مع مواصلة تنفيذ مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، فإننا حريصون على تعزيز تنافسية دبي عالمياً عبر تطوير بيئة اقتصادية مرنة ومحفزة للابتكار وقادرة على استقطاب أفضل المواهب والشركات والاستثمارات النوعية من مختلف أنحاء العالم».

وتابع سموّه: «النمو المتواصل الذي يحققه مركز دبي المالي العالمي يعكس الثقة الدولية المتزايدة باقتصاد دبي، وقدرتها على بناء منظومة أعمال عالمية المستوى، تدعم الابتكار والنمو المستدام، وتسهم في ترسيخ مكانة الإمارة ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، سنواصل الاستثمار في القطاعات المستقبلية والتكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز الاقتصاد الرقمي والمعرفي، بما يواكب التحولات العالمية، ويعزز ريادة دبي على المدى الطويل».

وقال سموّه، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «قمت اليوم بزيارة لمركز دبي المالي العالمي، واطّلعت على أولوياته الاستراتيجية، وتوجهاته المستقبلية في مجالي الابتكار والتكنولوجيا، وخطته ليصبح أول مركز مالي في العالم يعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي في عملياته، لخدمة أكثر من 8800 شركة تتخذ من المركز مقراً لها، كما استعرضنا خلال اللقاء مع فريق العمل مستجدات مشروع التوسعة الجديدة (زعبيل ديستركت)، الذي يمثل محطة جديدة في مسيرة المركز نحو تعزيز مكانته العالمية، وترسيخ مكانة دبي ضمن أكبر أربعة مراكز مالية في العالم، وفقاً لأجندة دبي الاقتصادية D33».

وأضاف سموّه: «نجدد ثقتنا بفريق المركز، ورسالتي لهم بمواصلة العمل لنقدم من دبي نموذجاً رائداً يُعيد تعريف مستقبل المال والأعمال عالمياً، ويجعل من الابتكار والتكنولوجيا محركاً للنمو والفرص».

واستهلّ سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الزيارة بالاطلاع على عرض شامل لاستراتيجية المركز المالي المرتكزة على العملاء، كما اطّلع سموّه على توجهات المركز الرامية إلى أن يصبح أول مركز مالي في العالم يعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي، كما تابع سموّه النمو المتواصل لمركز «إنوفيشن هب»، أحد أبرز مسرّعات أعمال التكنولوجيا المالية والابتكار في المنطقة، بما في ذلك «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» الذي افتتحه سموّه قبل عامين.

وتضمنت الزيارة كذلك استعراض أبرز التطورات الجارية في خطط التوسع التي ينفذها المركز استجابةً للطلب الاستثنائي، والدعم الذي تقدمه سلطة دبي للخدمات المالية، ومحاكم مركز دبي المالي العالمي في هذا الصدد.

وتأكيداً على التزام سموّه دعم طموحات مركز دبي المالي العالمي في تعزيز مكانة الإمارة ضمن أكبر أربعة مراكز مالية عالمية، في إطار أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وقّع سموّه على الكتاب التذكاري لمركز دبي المالي العالمي بعنوان «مستقبل القطاع المالي: بقيادة مركز دبي المالي العالمي».

وتؤكد هذه الزيارة أهمية دور مركز دبي المالي العالمي داعماً رئيساً لمنظومة الخدمات المالية في دبي، ومساهماً استراتيجياً في تحقيق طموحات الإمارة في التنويع الاقتصادي، وذلك من خلال إسهاماته في تطوير قطاع الخدمات المالية، ودفع عجلة الابتكار والتقنيات الناشئة، فضلاً عن دعمه المستمر لنمو الشركات العالمية، ودوره الحيوي في رسم ملامح مستقبل القطاع المالي انطلاقاً من دبي.

من جانبه، قال محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم: «تواصل دبي مساعيها لتنويع اقتصادها تماشياً مع مستهدفات أجندتها الاقتصادية (D33)، مدعومةً من مركز دبي المالي العالمي الذي يلعب دوراً ريادياً في حفز النمو المستدام بمجالات الخدمات المالية والتكنولوجيا والابتكار، ما يرسّخ مكانة الإمارة وجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار».

وأضاف: «يمثل صعود دبي أخيراً إلى المرتبة السابعة عالمياً ضمن مؤشر المراكز المالية العالمية، محطة فارقة في مسيرتها، لتصبح أحد أكثر المراكز المالية تأثيراً في العالم. ويعكس هذا الإنجاز قوة وعمق الثقة العالمية التي تحظى بها منظومة دبي المالية، مدعومةً بالدور الحيوي الذي يلعبه مركز دبي المالي العالمي، باعتباره المركز المالي الرائد للإمارة. ويواصل مركز دبي المالي العالمي العمل على تعزيز هذا الزخم، والارتقاء بمنظومته».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي عضو اللجنة العليا لمستقبل التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي في دبي، عارف أميري: «يواصل مركز دبي المالي العالمي دوره المحوري في تعزيز تنافسية دبي العالمية وجهةً رائدة للخدمات المالية والابتكار والنمو المستدام. ويشكل المركز انعكاساً لطموحات دبي ومدى جاذبيتها الدولية، ويتجلى ذلك في احتضانه أكبر منظومة للشركات المالية المرخصة في المنطقة، ومجتمعاً واسعاً من شركات التكنولوجيا والابتكار».

وأضاف: «يعمل المركز على تهيئة بيئة تمكّن المؤسسات العالمية والشركات الناشئة من النمو والتواصل وتحقيق الريادة من دبي، من خلال إطلاق مبادرات ريادية ترسم مستقبل القطاع المالي، وتبنّي طموحات واعدة بمجال الذكاء الاصطناعي».