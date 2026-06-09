شراكة بين «الاتحاد للطيران» و«تاروم» الرومانية

وقّعت شركة الاتحاد للطيران مع «تاروم»، الناقل الوطني لرومانيا، اتفاقية شراكة بالرمز تربط ضيوف «الاتحاد للطيران» حول العالم برومانيا وأوروبا الشرقية، كما تربط المسافرين من رومانيا بأبوظبي. وبموجب هذه الشراكة، يمكن لضيوف «الاتحاد للطيران» حجز تذكرة واحدة على رحلات «تاروم» من بوخارست إلى ست مدن في رومانيا، هي بايا ماري وكلوج نابوكا وياش، وأوراديا وسوتشيفا وتيميشوارا، إضافة إلى أربع عواصم في أوروبا الشرقية هي بلغراد وبودابست وكيشيناو وصوفيا.