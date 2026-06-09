«ديوا»: بدء التسجيل في «شباب الطاقة النظيفة»

بدأ مركز الاستدامة والابتكار، التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، استقبال طلبات التسجيل في الدورة السادسة من برنامج «شباب الطاقة النظيفة»، الذي يستقطب قادة الطاقة الشباب المواطنين المبتكرين، والطلبة الإماراتيين ممن تراوح أعمارهم بين 20 و24 عاماً، والخريجين الإماراتيين الحاصلين على شهادة جامعية في الهندسة والعلوم من المؤسسات الأكاديمية المعتمدة في دولة الإمارات.

ويتضمن البرنامج ورش عمل وجلسات تعليمية وجولات ميدانية، بمشاركة نخبة من الخبراء والعلماء والمتخصصين في تقنيات الطاقة النظيفة، وبلغ إجمالي الخريجين في البرنامج، حتى الآن، 117 من الإماراتيين الشباب، يشارك العديد منهم في مبادرات ومشروعات بحثية.