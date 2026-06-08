90 ثانية فقط.. تحذير دولي من خطأ يرتكبه الركاب أثناء إخلاء الطائرات

أطلق الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" حملة عالمية جديدة تحت شعار "أنقذ حياة لا حقيبة" (Save a Life, Not a Bag)، في محاولة لوقف سلوك متزايد بين بعض المسافرين يتمثل في استعادة حقائبهم الشخصية أثناء عمليات الإخلاء الطارئة للطائرات، وهو ما قد يحول ثوانٍ حاسمة إلى مأساة تهدد حياة جميع الركاب.

وأطلقت الحملة العالمية بدعم من الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران وإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، بهدف ترسيخ رسالة واضحة للمسافرين، وهي اتباع تعليمات طاقم الطائرة، واترك جميع الأمتعة مع التحرك فوراً نحو أقرب مخرج.

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي، إن أخذ الحقائب أثناء الإخلاء «ليس أمراً بسيطاً»، موضحاً أن كل ثانية تكون حاسمة في حالات الطوارئ، وأن قيام راكب واحد فقط بالتوقف لجمع أغراضه قد يؤثر في سلامة جميع من على متن الطائرة.

90 ثانية فقط

وتستند الحملة إلى حقيقة قد لا يدركها كثير من المسافرين، وهي أن الطائرات التجارية تُصمم وتُعتمد وفق معايير سلامة تفرض إمكانية إخلائها بالكامل خلال 90 ثانية فقط في حالات الطوارئ.

غير أن دراسة أجراها الاتحاد الدولي للنقل الجوي وشملت مسافرين من أسواق عدة، أظهرت أن 18% فقط من المشاركين كانوا على علم بهذا المعيار، فيما اعتقد 38% أن عملية الإخلاء قد تستغرق ثلاث دقائق أو أكثر.

وأظهرت نتائج الدراسة أن 80% من المشاركين أكدوا معرفتهم بالإجراءات الواجب اتباعها أثناء الإخلاء، إلا أن 61% فقط أجابوا بشكل صحيح بأن عليهم ترك جميع أغراضهم الشخصية داخل الطائرة.

كما كشفت الدراسة أن ثلث المشاركين شاهدوا تقارير أو مقاطع مصورة لركاب أخذوا حقائبهم أثناء عمليات الإخلاء، فيما أقر 22% من هؤلاء بأنهم قد يقدمون على التصرف نفسه.

والأكثر إثارة للقلق أن واحداً من كل عشرة مسافرين اعترف بأنه قد يحاول أخذ أمتعته أو اتباع الآخرين في ذلك، حتى عندما تصدر تعليمات مباشرة من الطاقم بعدم القيام بذلك.

وأكد فلوريان غييرميه، المدير التنفيذي للوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، أن الإخلاء السريع ينقذ الأرواح، مشيراً إلى أن أطقم الطائرات تتلقى تدريبات مكثفة على إدارة حالات الطوارئ، لكن نجاح العملية يعتمد أيضاً على التزام الركاب الكامل بالتعليمات.

وأوضح أن استعادة الحقائب تؤدي إلى إبطاء حركة الركاب داخل المقصورة، وتعطيل الوصول إلى مخارج الطوارئ، وزيادة احتمالات التعثر أو الإصابة، فضلاً عن إمكانية إتلاف مزالق الإخلاء الهوائية التي يعتمد عليها الركاب للخروج من الطائرة بسرعة وأمان.

من جانبه، قال برايان بيدفورد، مدير إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، إن السلطات تشهد تزايداً في عدد الحالات التي لا يلتزم فيها بعض المسافرين بتعليمات أطقم الطائرات أثناء الطوارئ.

وأضاف أن السلامة مسؤولية مشتركة، وأن الركاب الذين يتصرفون بسرعة ويلتزمون بالتعليمات يسهمون بشكل مباشر في جعل عمليات الإخلاء أكثر سرعة وأماناً للجميع.

وأظهرت الدراسة أيضاً أن 60% من المسافرين قالوا إنهم سيكونون أقل ميلاً لمحاولة أخذ حقائبهم إذا احتفظوا مسبقاً بالأشياء الأساسية مثل جواز السفر والأموال والأدوية على أجسادهم أو في جيوبهم قبل الإقلاع والهبوط.

وتدعو حملة «أنقذ حياة لا حقيبة» المسافرين إلى الالتزام بخمس قواعد أساسية عند وقوع أي حالة طارئة:

· الانتباه الكامل لتعليمات طاقم الطائرة.

· ترك جميع الحقائب والأمتعة الشخصية خلفهم.

· الامتناع عن التصوير أو تسجيل الفيديو.

· الاستمرار في الحركة وعدم التوقف.

· مغادرة الطائرة بأسرع وقت ممكن.

ويؤكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن المخاطر لا تقتصر على الشخص الذي يحمل حقيبته، بل تمتد إلى جميع الركاب، إذ إن توقف شخص واحد فقط لاستعادة أمتعته قد يؤدي إلى تأخير الإخلاء وإعاقة حركة الآخرين وتعريض الأرواح للخطر خلال الدقائق والثواني الأكثر حساسية في أي حادث جوي.