حمدان بن محمد: 25.03 مليار درهم الناتج الاقتصادي لمركز دبي التجاري العالمي في 2025

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "على مدى 47 عاماً لعب مركز دبي التجاري العالمي دوراً حيوياً في وضع دبي على الخارطة العالمية، كوجهة للأعمال واستضافة الفعاليات المتخصصة..".

وتابع سموه قائلا: "وخلال 2025، واصل المركز ترسيخ مكانته، محققاً ناتجاً اقتصادياً قياسياً بلغ 25.03 مليار درهم بنمو سنوي 12 % من خلال استضافة أكثر من 108 فعاليات كبرى على مدار العام، استقطبت 2.18 مليون مشارك، من بينهم 947 ألف مشارك دولي ".

وأضاف سموه: "تعكس هذه النتائج مكانة دبي مدينةً تجمع العالم، وتربط الاقتصادات، وتفتح آفاقاً جديدة للأعمال والنمو المستدام".