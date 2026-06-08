برنامج تملّك العقار الأوّل في دبي يُمكّن لأوّل مرّة أكثر من 3200 مقيم من امتلاك منازل

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن نجاح برنامج تملّك العقار الأول في تمكين أكثر من 3200 مقيم في الإمارات من امتلاك منزل للمرّة الأولى في دبي منذ إطلاقه في يوليو 2025، مع تجاوز قيمة المعاملات العقارية السكنية حاجز الـ 5 مليارات درهم.

وفي غضون أقل من عام واحد، سجّل حوالي 45 ألف شخص في البرنامج المتاح لجميع المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة ممّن تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر ولا يمتلكون حالياً عقاراً سكنياً حراً في دبي. وتُظهر هذه النتائج الأثر المتزايد للبرنامج في توسيع نطاق فرص امتلاك المنازل، فضلاً عن دعم جهود دبي الأوسع لتعزيز مكانتها كوجهة عالمية رائدة للعيش والعمل والاستثمار والزيارة.

وفي إطار المرحلة الأخيرة، تم الترحيب بـ9 مطوّرين عقاريين جدد في البرنامج من خلال اتفاقيات استراتيجية جديدة، وذلك في إطار توسيع فرص تملّك المنازل أمام المقيمين في الإمارة. وقد انضم إلى البرنامج مؤخراً كلٌّ من 4 دايركشن للتطوير العقاري، وأرادَ للتطوير العقاري، ومركز دبي التجاري العالمي، ومجموعة إرث العقارية، ومنام للتطوير العقاري، وكيوب للتطوير، وريبورتاج العقارية، وسمانا للتطوير العقاري، وسكاي فيو للتطوير العقاري.

وتُسهم هذه الخطوة في رفع إجمالي عدد المطوّرين العقاريين المشاركين في البرنامج إلى 22 مطوّراً منذ يوليو 2025، مما يُعزّز منظومة الشركاء ويُوسّع نطاق المساكن المتاحة للمشترين لأوّل مرّة ويتيح لهم خيارات أوسع من حيث المواقع والأسعار وأنواع العقارات. كما يحظى البرنامج بدعم خمسة بنوك مشاركة، تُساعد المشترين المؤهلين لأوّل مرّة في الوصول إلى حلول تمويلية سكنية، وتُسهم في تحقيق الهدف الأوسع المتمثّل في جعل امتلاك المنازل في دبي أكثر سهولة.

ويأتي برنامج تملّك العقار الأول انطلاقاً من التزام دبي الراسخ بتمكين جميع من يرى في دبي موطناً له من امتلاك منزل. ولا يقتصر انضمام 9 مطورين جدد على توسيع نطاق البرنامج فحسب، بل يُظهر مساعي دبي الجادّة بضمان حصول كل مقيم على خيارات مدروسة عند اتخاذه قرار امتلاك منزل، والذي يُعد من أهم القرارات التي يتخذها الشخص في حياته. كما يُمهّد البرنامج الطريق لسوق عقاري مستدام، من خلال مواءمة السياسات الحكومية مع متطلبات السوق، إلى جانب التركيز على احتياجات المستفيدين من المقيمين في الدولة، بما يزيد من ثقة المستثمرين، ويجذب الكفاءات العالمية ويبقي عليها، ويُمكّن المقيمين من الاستقرار على المدى الطويل. ويُعدّ هذا التوسّع جزءاً أساسياً من مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي كنموذج عالمي للتنمية الحضرية الشاملة والمواكبة لمتطلبات المستقبل.

ويُؤكد هذا الزخم المتواصل مدى مرونة دبي، واستقرارها المؤسسي، وقدرتها على ضمان استمرارية العمليات التشغيلية، مما يضمن بقاء أولويات التنمية الاستراتيجية على المسار الصحيح، ويعزز ثقة المستثمرين والمقيمين.

وتؤكد مشاركة المطوّرين الجدد على التزام دبي بالابتكار ودعم جهود النمو الحضري المستدام، كما تشكّل علامة فارقة في مجال التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة، وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة لاستقطاب وتنمية الكفاءات. وتساهم المشاركة أيضاً في دعم إحدى أهداف استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، المتمثل في رفع معدل تملك المنازل ومضاعفة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

وقد حظيت شركة بن غاطي القابضة بتقدير من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، لتحقيقها أعلى نسبة مبيعات للوحدات السكنية ضمن البرنامج منذ إطلاقه. ويؤكد هذا التقدير على الدور المحوري للشركاء من القطاع الخاص في تحويل السياسات إلى واقع ملموس في السوق، وتعزيز القدرة على تملّك المنازل ودعم مستهدفات التنمية الاقتصادية الشاملة في دبي.

وتدعو دائرة الأراضي والأملاك في دبي المقيمين للتسجيل في برنامج تملّك العقار الأول عبر موقعها الإلكتروني أو باستخدام تطبيق "دبي ريست" للهواتف الذكية للاستفادة من مزايا البرنامج. ويمكن للمسجلين سابقاً تحديث قائمة تفضيلاتهم لتشمل شركات التطوير العقاري الجديدة واستكشاف المحفظة الموسعة من الوحدات السكنية المستوفية للشروط، بما في ذلك المشاريع الجديدة والوحدات المتاحة حالياً في السوق.