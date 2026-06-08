جافزا توسع منظومة قطاع السيارات بمنشأة جديدة تمتد على مساحة 300 ألف قدم مربع

أعلنت "هيلمان وورلدوايد لوجستكس" و"إندو جروب" عن وضع حجر الأساس لمركز لوجستي جديد لقطع غيار السيارات في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، بما يعزّز دور المنطقة الحرة كبوابة رئيسة للتجارة الإقليمية والعالمية.

وستدعم المنشأة الجديدة توزيع قطع الغيار بوتيرة أسرع وكفاءة أعلى في دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا وأسواق عالمية أخرى، في ظل استمرار نمو الطلب على سلاسل التوريد الأكثر مرونة لقطاع السيارات.

تمتد المنشأة الجديدة على مساحة إجمالية تقارب 300 ألف قدم مربع، بما يوفر بنية تحتية مرنة قابلة للتوسّع، تدعم توزيع كميات كبيرة بكفاءة عالية. وتتولى تطوير المنشأة شركة "إندو لوجستكس"، التابعة لـ"إندو جروب"، لتكون مركزاً متخصصاً لقطاع السيارات ضمن شبكة "هيلمان" في الشرق الأوسط.

وصرّح لي آيونز، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا في "هيلمان وورلدوايد لوجستكس": "تمثل دولة الإمارات سوقاً ذات أهمية استراتيجية ضمن شبكتنا العالمية. ومن خلال إنشاء هذا المركز المتخصص لقطاع السيارات في جافزا، نواصل توسيع قدراتنا الإقليمية بصورة منهجية، وإنشاء بنية تحتية إضافية قابلة للتوسّع ومصممة لخدمة هذا القطاع. ويتيح لنا ذلك تقديم حلول لوجستية تنافسية وعالية الأداء لمتعاملينا، ودعم تطور أعمالهم على المدى الطويل."

وقال عبدالله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية، مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": "يعكس استثمار "هيلمان" تطوّر سلاسل التوريد، في وقت يبحث فيه المتعاملون عن وصول أسرع وأكثر موثوقية إلى قطع الغيار الحيوية عبر أسواق متعددة. ومن خلال مواصلة تطوير بنية تحتية متخصصة في جافزا، فإننا نساند شركاءنا في التعامل مع الاضطرابات الحالية، والحفاظ على استمرارية عملياتهم."

يعكس هذا المشروع تنامي الطلب على بنية تحتية لوجستية متخصصة لقطاع السيارات، في ظل تزايد التعقيدات عبر سلاسل الإمداد والتوريد وحساسيتها لعامل الوقت؛ حيث تواصل جافزا أداء دور محوري في تمكين انسيابية تدفق الحركة التجارية بين أوروبا وآسيا وأفريقيا بكفاءة، من خلال بنيتها التحتية المتكاملة وقدرات الربط متعدد الأنماط.

جدير بالذكر أن جافزا تحتضن منظومة متنامية من الشركات العاملة في قطاعات السيارات والخدمات اللوجستية والتجارة، مدعومة بوصول مباشر إلى ميناء جبل علي وربط متعدد الأنماط. وتسهم هذه المنشأة الجديدة في ترسيخ مكانة جافزا كمركز لسلاسل التوريد المتخصصة وعالية القيمة.