«لاب توب» للمبدعين من «ديل»

كشفت شركة «ديل» عن توسيع سلسلة الحاسوب المحمول «XPS»، من خلال طرح الموديل «XPS 16 Creator Edition» الجديد، المصمم خصيصاً لتلبية متطلبات المبدعين، وذكرت الشركة الأميركية أنها تهدف من خلال «اللاب توب» الجديد إلى منافسة جهاز «Surface Laptop Ultra» من «مايكروسوفت»، و«MacBook Pro M5» من «أبل»، كما تسعى «ديل» أيضاً من خلال جهازها الجديد إلى سد الفجوة بين أجهزة «اللاب توب» التقليدية المخصصة للمهام الإنتاجية ومحطات العمل فائقة الأداء، ويُعدّ الجهاز من أوائل الموديلات المزودة بمنصة «نفيديا RTX Spark»، حيث تم تصميم رقائق «نفيديا»، لتوفير بيئة ذكاء اصطناعي متكاملة. وتسعى «ديل» إلى توفير قوة حوسبة فائقة للمستخدمين المحترفين ومطوّري الذكاء الاصطناعي من خلال الجمع بين وحدة معالجة الرسوميات ووحدة معالجة مركزية عالية الكفاءة وذاكرة موحدة بسعة تصل إلى 128 غيغابايت.