ورشة عمل للتوعية بضوابط سلامة الأغذية

نظّمت غرفة تجارة دبي، بالتعاون مع بلدية دبي، ورشة عمل تهدف إلى توعية مجتمع الأعمال بأحدث الضوابط واللوائح المتعلقة بسلامة الأغذية في الإمارة، حيث استقطبت الورشة 57 ممثلاً عن شركات القطاع الخاص العاملة في قطاعات مرتبطة بالأغذية.

وأكدت نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، مها القرقاوي، حرص الغرفة على تمكين مجتمع الأعمال عبر توفير المعرفة والموارد اللازمة لمواكبة الأنظمة والقوانين الناظمة للقطاعات كافة.

بدورها، أكدت المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة في بلدية دبي، الدكتورة نسيم محمد رفيع، التزام البلدية بتقديم أشكال الدعم المختلفة لقطاع الأغذية.