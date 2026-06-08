كاشف دخان ذكي بمستشعرات بصرية

أعلنت شركة «شاومي» الصينية إطلاق كاشف دخان جديد، يمكن ربطه بنظام المنزل الذكي.

وأوضحت الشركة أن كاشف الدخان «Smoke Detector 2» يعمل أيضاً حتى من دون ربطه بنظام المنزل الذكي، أي أنه يستمر في العمل حتى في حال انقطاع شبكة الـ«واي فاي».

ويشتمل كاشف الدخان الجديد على مستشعرات بصرية، إضافة إلى قدرته على قياس درجة الحرارة والرطوبة، ويمكن ضبط حساسية الكاشف الذكي على ثلاثة مستويات، ما يُتيح التكيّف مع ظروف الغرف المختلفة، فعلى سبيل المثال يساعد على منع الإنذارات الكاذبة في المطبخ، مع ضمان استجابة فورية في غرف النوم، ويحتوي الكاشف الجديد على مؤشر رنين ومكبر صوت يصدر إنذاراً، ويمكن للمستخدم أيضاً ضبط تنبيهات عبر التطبيق للحرائق أو الدخان المُحتمل. كما يقوم الكاشف بتنبيه المستخدم عند الحاجة إلى تنظيفه من الغبار، حيث يُحسّن التنظيف من حساسيته، في حين يصل عمر البطارية إلى خمس سنوات.