«كوشمان آند ويكفيلد»: دبي تواصل تفوقها في قطاع التجزئة الفاخرة

رسخت دولة الإمارات مكانتها واحدة من أبرز الوجهات العالمية لقطاع التجزئة، مستندة إلى اقتصاد متنوع سريع النمو، وبنية تحتية عالمية المستوى، ومنظومة متكاملة تجمع بين مراكز التسوق العملاقة والتجارة الرقمية والخدمات اللوجستية الحديثة، وتعد التوسعات التي تشهدها كبرى مراكز التسوق في الدولة، والإعلانات عن مراكز تسوق جديدة، وانتشار مزيد من العلامات العالمية في السوق المحلية، إضافة إلى تطور التسوق الإلكتروني، مؤشرات تظهر قوة سوق التجزئة المحلية والثقة العالية بها.

وفي ما يتعلق بسوق التجزئة في دبي التي تعد من الأكبر عالمياً، أوضح تقرير شركة «كوشمان آند ويكفيلد» أن السوق تتوسع في جميع الاتجاهات، ودخلت عام 2026 بمستوى عالٍ من العمق والزخم، ما يجعلها من بين أكثر الأسواق مرونة وتنوعاً على مستوى العالم، وأظهر التقرير أن دبي تواصل تفوقها في قطاع التجزئة الفاخرة، حيث يحتل «فاشن أفينيو» في مركز تسوق «دبي مول» المرتبة الـ11 عالمياً من حيث إيجارات التجزئة.

بدوره، أشار تقرير «مودور إنتليجنس» إلى أن حجم سوق السلع الفاخرة في الإمارات يُقدّر بـ8.5 مليارات دولار في عام 2025، مع توقعات بوصوله إلى 11.86 مليار دولار بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.7%، خلال الفترة بين 2026-2031.

ويواصل قطاع التجزئة الإماراتي، وفق خبراء ومختصين، تسجيل مستويات قوية من النمو والتوسع، مدعوماً بقوة شرائية مرتفعة، ونشاط سياحي كبير، وجاذبية الدولة للاستثمارات والعلامات التجارية العالمية.

وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي العالمي لشركة «آي دي فريش فود»، بي سي مصطفى، إن الإمارات أصبحت وجهة رائدة لقطاع التجزئة العالمي بفضل مزيج فريد يجمع بين القوة الشرائية، وتنوع الجاليات الوافدة، وتدفق السياح من مختلف أنحاء العالم، ما يوفر للعلامات التجارية فرصاً للوصول إلى شرائح متنوعة من المستهلكين، لافتاً إلى أن البنية المتطورة لقطاع التجزئة، الممتدة من مراكز التسوق إلى تطبيقات التوصيل السريع، تتيح فرصاً واسعة للعلامات التجارية للنمو.

من جانبه، أكد الشريك المالك في «مجموعة الرصاصي» مؤسس علامة «كانيزا»، أنيس عبدالرزاق، أن الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها كمركز تجاري رائد، بفضل موقعها الاستراتيجي، وسياساتها الاقتصادية، وبنيتها التحتية وقاعدة عملائها الدولية، مشيراً إلى أن الدولة تمثل بوابة رئيسة للتوسع الإقليمي.

وقال إن «قطاع التجزئة الإماراتي يتمتع بمرونة استثنائية تدعمها قوة الاستهلاك المحلي والجاليات الوافدة، وتدفقات السياحة وتنوع الاقتصاد، موضحاً أن ثقة المستهلك واستمرار الإنفاق يظلان من أبرز محركات النمو».

وفي السياق نفسه، قال مدير التسويق في شركة «إنفوبيب»، زيد شبيلات، إن دولة الإمارات رسخت مكانتها كمعيار عالمي في الابتكار بقطاع التجزئة، من خلال نموذج يجمع بين التجارة الرقمية والتجزئة التقليدية، ضمن منظومة تتمحور حول المتعامل»، مشيراً إلى أن هذه الريادة تستند إلى رؤية وطنية واضحة تدعمها مساهمة القطاعات غير النفطية بأكثر من 77% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أن الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية لقطاع التجزئة والقدرات الرقمية عززتا مكانة الإمارات كمركز رائد للقطاع، لافتاً إلى أن السوق تشهد تحولاً نحو منظومة متكاملة تركز على الارتقاء بتجربة العميل، عبر تناغم القنوات الرقمية والتقليدية.

حجم سوق التجزئة

تشير تقارير دولية إلى أن الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً متقدماً في تطوير منظومات تجزئة مرنة ومبتكرة، تضع تجربة المستهلك في صدارة أولوياتها، وتعزز مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للتسوق والأعمال والاستثمار.

وتوقّع تقرير مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية»، الصادر عام 2025، أن يصل حجم سوق التجزئة في الإمارات إلى 227.1 مليار دولار بحلول عام 2033، بدعم من معدل نمو سنوي مركب قدره 5.1%، بينما أفادت مجموعة «إيمارك» للأبحاث بأن حجم السوق بلغ 152.7 مليار دولار في عام 2025، مع توقعات وصوله إلى 237.7 مليار دولار بحلول 2034.

من جهتها، أكدت شركة «TechSci» للأبحاث أن مكانة الإمارات كوجهة عالمية للسياحة والتسوق، إلى جانب مراكز التسوق عالية المستوى ووجود علامات تجارية عالمية، تسهم في تعزيز إيرادات قطاع التجزئة.