عجمان تعزز كفاءة منظومة المشتريات الحكومية

استحوذت مشروعات البنية التحتية على 46.6% من المشتريات الحكومية في عجمان، خلال الربع الأول 2026، في إطار جهود دائرة المالية الرامية إلى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة.

وفي هذا السياق، تواصل دائرة المالية في عجمان تعزيز كفاءة منظومة المشتريات الحكومية، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة، من خلال منصة «توريد» التي تسهم في تنظيم العلاقة بين الموردين والجهات الحكومية، وتسريع الإجراءات، وضمان توثيق العمليات وفق أعلى معايير الامتثال. وخلال الربع الأول من 2026، أنجزت الدائرة 900 طلب لتسجيل وتجديد وتحديث بيانات الموردين، بينما بلغت طلبات التجديد 72% من إجمالي الطلبات، كما سجّلت المشتريات الحكومية 353 أمر شراء عبر أكثر من 12 قطاعاً حيوياً.