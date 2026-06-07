غرف دبي تبحث تعزيز حركة التجارة والاستثمار مع مملكة ليسوتو

بحثت غرف دبي سبل تعزيز حركة التجارة والاستثمار مع مملكة ليسوتو، وذلك خلال اجتماع عقدته في مدينة جوهانسبورغ بحنوب إفريقيا، مع وفد وزاري رفيع المستوى برئاسة رئيس وزراء مملكة ليسوتو، سام ماتيكاني، بمشاركة نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي، سالم الشامسي، وسفير الدولة لدى جمهورية جنوب إفريقيا سفير غير مقيم لدى مملكة ليسوتو، محش سعيد الهاملي.

وأكد ماتيكاني حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاستثمارية بين ليسوتو ودبي، داعياً إلى الاستفادة من خبرات دبي الواسعة في مجال الخدمات اللوجستية والبنية التحتية والاقتصاد الرقمي للارتقاء بالتعاون الاستثماري بين الجانبين. كما دعا إلى تنظيم «منتدى دبي ليسوتو للأعمال»، ليكون منصة مثالية لعرض الفرص الاستثمارية، وتعزيز قنوات الشراكة والتعاون بين مجتمعي الأعمال في دبي وليسوتو، مشيداً بنموذج دبي الاقتصادي المتميز، ومكانتها على الساحة العالمية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي، سالم الشامسي: «نلتزم بتوسيع التعاون مع مملكة ليسوتو، والارتقاء بالجهود الرامية إلى توسيع نطاق التبادل التجاري والاستثماري بين مجتمعي الأعمال في دبي وليسوتو، بما يسهم في خلق فرص جديدة للنمو والازدهار المشترك».

وأضاف: «نحرص على تعزيز التواصل بين شركات القطاع الخاص في دبي وليسوتو، واستكشاف مجالات التعاون الواعدة في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم تنويع الشراكات التجارية، ويفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين ورواد الأعمال وتطوير شراكات نوعية تسهم في زيادة حجم التجارة والاستثمار المتبادل».

يذكر أن الاجتماع عقد على هامش البعثة التجارية التي تنظمها غرفة تجارة دبي إلى جنوب إفريقيا، في إطار جهودها الرامية إلى دعم توسع الشركات العاملة في دبي إلى أسواق جنوب إفريقيا من خلال بحث آفاق التعاون مع الشركاء المحليين، واستكشاف مجالات جديدة للنمو في جميع القطاعات.