غرام الذهب ينخفض حتى 25.75 درهماً في أسبوع

سجلت أسعار الذهب انخفاضاً بمعدلات كبيرة في نهاية الأسبوع الماضي، بقيم راوحت بين 15.25 و25.75 درهماً للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها في نهاية الأسبوع السابق، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في سوقي دبي والشارقة.

وقال مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، إن الأسواق شهدت تحسناً في الطلب على السبائك والمشغولات الذهبية بدعم من الانخفاضات السعرية الكبيرة التي سجلها المعدن الأصفر أخيراً، متوقعين أن يستمر الطلب بوتيرة أكبر خلال الأيام المقبلة، لاسيما في ظل تقارير تشير إلى استقرار الأسعار عند معدلات مماثلة، لافتين إلى أن الحصص الكبرى من الطلب على المشغولات الذهبية تركزت في المُصنعة من عيار 18 قيراطاً، فيما استحوذت الأوزان الصغيرة والمتوسطة على الطلب بالنسبة للسبائك.

وقال مدير «شركة ريكيش لتجارة الذهب والمجوهرات»، ريكيش داهناك، لـ«الإمارات اليوم»: «كان لتسجيل انخفاضات سعرية وبمعدلات كبيرة للذهب تأثيرات إيجابية في تحسن وانتعاش الطلب على السبائك والمشغولات الذهبية، خصوصاً من الأوزان الصغيرة».

وتوقع داهناك أن تشهد الأسواق ارتفاعاً في وتيرة الطلب على الذهب خلال الأيام المقبلة، مع تزايد التقارير التي تعزز من استقرار أسعار الذهب عند معدلات متقاربة للحدود السعرية الحالية.

من جهته، قال مدير محل «دهكن لتجارة الذهب والمجوهرات»، جاي دهكن، إن «الانخفاضات السعرية الكبيرة التي سجلها المعدن الأصفر، والتي تعد من الأكبر في سلسلة تراجعات الذهب الأسبوعية منذ بداية العام الجاري 2026، أسهمت في إنعاش الطلب على مبيعات منتجات المشغولات والسبائك الذهبية».

وأوضح أن «التراجع جاء عقب سلسلة زيادات سعرية سجلها الذهب، ما حفز العديد من المتعاملين على الإقبال لشراء الهدايا من المشغولات، والسبائك لأغراض الادخار»، متوقعاً أن ترتفع وتيرة الإقبال خلال الأيام المقبلة في الأسواق.

في السياق نفسه، قال مدير المبيعات في محل «الفنا لتجارة الذهب والمجوهرات»، ديلي باتن، إن «الحصة الكبرى من عمليات الشراء تركزت في المشغولات الذهبية المُصنّعة من عيار 18 قيراطاً، لكونه الأكثر تنوعاً في الموديلات والطرز، فضلاً عن قطع الفئات الصغيرة والمتوسطة الوزن من السبائك، التي يقبل عليها عدد كبير من المتعاملين».

أسعار الذهب

سجّل سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً، أمس، 521.75 درهماً، بانخفاض قيمته 25.75 درهماً مقارنة بسعره في نهاية الأسبوع السابق عليه، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 483 درهماً بتراجع قدره 24 درهماً. بدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 463.25 درهماً بانخفاض بلغ 22.75 درهماً، وسعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 397 درهماً بتراجع بلغ 19.75 درهماً. فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 14 قيراطاً 309.75 دراهم بانخفاض وصل إلى 15.25 درهماً.