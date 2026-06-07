«أدنوك» تشارك في تنظيم «مصنّعين 2026»

أعلنت «أدنوك» عن شراكتها مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في تنظيم معرض «مصنّعين 2026» لوظائف الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الذي يُقام يومي الثامن والتاسع من يونيو الجاري في مركز أبوظبي للطاقة، ويهدف إلى تمكين الكوادر الإماراتية من التواصل المباشر مع نخبة من الشركات في القطاعين، والتعرّف إلى الفرص الوظيفية المتاحة، وإجراء مقابلات فورية مع جهات التوظيف المشاركة. وأوضحت «أدنوك» أنها تسهم بصفتها شريكاً استراتيجياً ومنظماً مشاركاً للمعرض من خلال برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني في توفير فرص وظيفية نوعية للكفاءات الإماراتية في القطاع الخاص، ودعم تطوير مهاراتهم وقدراتهم.