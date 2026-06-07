«منطقة الفجيرة الحرة» تبحث التعاون الاقتصادي مع الصين

بحثت هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة آفاق وفرص التعاون المشترك مع الصين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية ذات الاهتمام المتبادل.

جاء ذلك خلال زيارة القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي والإمارات الشمالية، أووابوشيان، إلى هيئة المنطقة الحرة في الفجيرة.

وتم خلال اللقاء بين مدير عام هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، شريف حبيب العوضي، والقنصل الصيني، استعراض المقومات الاستثمارية الاستثنائية التي تتمتع بها إمارة الفجيرة، والبنية التحتية المتطورة والخدمات والتسهيلات التنافسية التي تقدمها المنطقة الحرة للمستثمرين والشركات العالمية، والتي تجعل منها مركزاً استراتيجياً جاذباً للأعمال في المنطقة.