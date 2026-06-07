«غرفة جنوب إفريقيا»: دبي واحدة من أهم البوابات التجارية في العالم

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة جنوب إفريقيا، مثو كزولو، أن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجنوب إفريقيا تشهد زخماً ونمواً مستداماً. وقال في حوار مع وكالة أنباء الإمارات (وام)، في مدينة جوهانسبرغ، إن دولة الإمارات ودبي على وجه الخصوص، أصبحت مركزاً اقتصادياً عالمياً ومحطة رئيسة تربط الأسواق الإفريقية بالشرق الأوسط وآسيا والعالم، ما يجعلها شريكاً استراتيجياً مهماً للشركات الجنوب إفريقية الراغبة في التوسع الدولي.

وأضاف: «ننظر إلى دبي باعتبارها واحدة من أهم البوابات التجارية والاستثمارية في العالم، فهي لا تخدم منطقة الخليج العربي فحسب، بل تتيح للشركات الإفريقية الوصول إلى أسواق عالمية واسعة، وفي المقابل توفر جنوب إفريقيا للإماراتيين منصة مهمة للوصول إلى الفرص الاستثمارية المتنامية في القارة الإفريقية».