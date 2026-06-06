مليار درهم استثمارات جنوب إفريقيا في دبي خلال 5 سنوات

أكد نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي، سالم الشامسي، متانة العلاقات الاقتصادية مع جنوب إفريقيا والإمكانات الكبيرة المتاحة لتعزيزها خلال المرحلة المقبلة، حيث بلغت استثمارات جنوب إفريقيا في دبي أكثر من مليار درهم خلال السنوات الخمس الماضية.

وقال الشامسي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش منتدى دبي - جنوب إفريقيا للأعمال الذي نظمته غرفة تجارة دبي وعقد في مدينة جوهانسبرغ ضمن فعاليات البعثة التجارية التي قادتها الغرفة في إطار مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، إن الاستثمارات توزعت على مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات الدوائية، والأغذية، وغيرها من المجالات الاقتصادية الواعدة، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات تعكس الثقة المتنامية التي تحظى بها دبي كوجهة عالمية للاستثمار والأعمال، وجاذبيتها المتزايدة للشركات والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف أن غرف دبي تواصل جهودها لفتح آفاق جديدة أمام الشركات وتعزيز فرص توسعها في الأسواق العالمية، لاسيما في القارة الإفريقية التي تمثل أحد أهم محاور النمو الاقتصادي والتجاري عالمياً.

وأوضح أن تواجد غرف دبي في جنوب إفريقيا يأتي ضمن المحطة الـ13 للبعثات التجارية التي نظمتها الغرف إلى الأسواق الإفريقية منذ عام 2023، في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى دعم الشركات في استكشاف فرص جديدة وبناء شراكات مستدامة.

وقد نظمت غرفة تجارة دبي، 674 اجتماع عمل ثنائياً بين شركات من دبي ونظيراتها في مدينتي كيب تاون وجوهانسبرغ بجنوب إفريقيا، وذلك خلال البعثة التجارية، التي شارك في فعالياتها ممثلون عن 24 شركة عاملة في دبي ضمن قطاعات متنوعة تشمل الإنشاءات ومواد البناء والهندسة، إضافة إلى الإلكترونيات والحلول البيئية والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، فضلاً عن الأغذية والمشروبات والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار، إلى جانب تجارة التجزئة والتصنيع والاستثمارات.

واستقطب منتدى «دبي - جنوب إفريقيا للأعمال»، 520 مشاركاً، بينهم مجموعة من كبار المسؤولين وقادة الأعمال وممثلي الشركات المحلية المهتمة باستكشاف فرص الشراكة والتعاون بين الطرفين.

وشهد المنتدى كلمات ترحيبية ألقاها الشامسي، ورئيس غرفة تجارة وصناعة جنوب إفريقيا، مثو كزولو، إضافة إلى عرض تعريفي من وزارة التجارة والصناعة والمنافسة في جنوب إفريقيا.

وبلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وجنوب إفريقيا 29.2 مليار درهم خلال عام 2025، مسجلةً نمواً ملحوظاً تجاوز 265% خلال السنوات الـ10 الماضية، مقارنة بثمانية مليارات درهم في عام 2016.

كما انعكس هذا النمو في تنامي حضور الشركات الجنوب إفريقية ضمن مجتمع أعمال دبي، حيث انضمت 45 شركة جديدة من جنوب إفريقيا إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات الجنوب إفريقية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة بنهاية الربع الأول من عام 2026 إلى 873 شركة.

. 873 شركة جنوب إفريقية نشطة مسجلة في عضوية الغرفة بنهاية الربع الأول 2026.