مشروعات «ديوا» تقود التحول نحو الطاقة النظيفة

تواصل هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، ترسيخ دورها في دعم الجهود المحلية والعالمية لحماية البيئة، من خلال منظومة متكاملة من المشروعات والمبادرات التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.

ويُعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي تنفذه الهيئة، أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم بنظام المنتج المستقل للطاقة، فيما يُعد مشروع «الهيدروجين الأخضر» الأول من نوعه في المنطقة لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية. كما تُعد المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في حتا الأولى من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي.