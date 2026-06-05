تصرفات عقارات دبي تتجاوز 10.17 مليارات درهم في أسبوع

تجاوزت التصرفات العقارية في دبي، خلال الأسبوع الماضي، 10.17 مليارات درهم، وذلك بعد تنفيذ 3785 معاملة، تضمنت مبيعات بقيمة 7.1 مليارات درهم.

وكشف رصد أجرته «الإمارات اليوم» استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن مبيعات العقارات الأسبوعية، توزعت بواقع 2588 مبايعة لوحدات سكنية، و128 مبايعة لمبانٍ، و168 مبايعة لأراضٍ، وبإجمالي 2884 مبايعة.

وسجلت الرهونات العقارية 713 معاملة، بقيمة ملياري درهم، موزعة بواقع 488 معاملة لوحدات سكنية، و64 معاملة لمبانٍ، و161 معاملة لأراضٍ.

بدورها، بلغت قيمة الهبات نحو 1.07 مليار درهم، بواقع 188 معاملة، موزعة على 143 معاملة لوحدات سكنية، و10 معاملات لمبانٍ، و35 معاملة لأراضٍ.

وعلى صعيد التعاملات اليومية، بلغ إجمالي التصرفات العقارية أمس، نحو 2.33 مليار درهم، استحوذت معاملات البيع على الحصة الكبرى منها، بقيمة 1.88 مليار درهم، وذلك بنسبة بلغت 80.61% من إجمالي التصرفات، في حين بلغت قيمة الرهونات العقارية 354.58 مليون درهم، مستحوذة على 15.21% من الإجمالي التصرفات، فيما سجلت الهبات 97.42 مليون درهم، بنسبة شكلت نحو 4.18% من إجمالي التصرفات.

وأظهرت البيانات المسجلة في «أراضي دبي» أن عدداً من المناطق والمجمعات العقارية المختلفة في الإمارة، قد شهدت إقبالاً ملحوظاً بالنسبة للمبيعات والرهونات خلال الفترة الأخيرة، أبرزها «أبراج بحيرات جميرا»، و«أرجان»، و«الخليج التجاري».