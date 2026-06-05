%40 نمواً في مبيعات الشاشات التلفزيونية قبيل «كأس العالم»

شهدت أسواق تجارة التجزئة في الدولة خلال الفترة الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على الشاشات التلفزيونية، تزامناً مع اقتراب انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

وقال مختصون في قطاع تجارة وتوريد الإلكترونيات والشاشات لـ«الإمارات اليوم»، إن مبيعات الشاشات شهدت نمواً تجاوز 40% مقارنة بمعدلاتها خلال الفترات العادية السابقة، مدفوعة باستعدادات المستهلكين لمتابعة مباريات البطولة، إلى جانب توجه العديد من المنشآت التجارية والسياحية لتحديث تجهيزاتها قبل الحدث.

وأوضحوا أن الشاشات ذات الأحجام الكبيرة تستحوذ حالياً على الحصة الكبرى من الطلب، لاسيما الفئات التي تراوح قياساتها بين 75 و85 بوصة، مشيرين إلى أن زيادة الإقبال لم تقتصر على الأفراد فقط، بل امتدت لتشمل الفنادق والمقاهي والمطاعم التي تعمل على تجهيز مواقعها لاستقبال الجماهير خلال فترة البطولة، حيث اتجه عدد منها إلى شراء شاشات جديدة، وصلت قياساتها إلى 115 بوصة.

ولفت المختصون إلى أن الأسواق تشهد محدودية في العروض على الشاشات بسبب زيادة الإقبال مقارنة بالمعروض.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في 11 من الشهر الجاري، وهي البطولة التي تقام مرة كل أربعة أعوام، وتستقطب اهتماماً جماهيرياً واسعاً على مستوى العالم.

وتفصيلاً، قال رئيس العمليات في مجموعة «جاكيس للإلكترونيات»، أشيش بنجابي، إن الأسواق المحلية تشهد خلال الفترة الحالية ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على الشاشات التلفزيونية، بالتزامن مع الاستعدادات لانطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن مبيعات الشاشات سجلت نمواً يتجاوز 40% مقارنة بمستويات الطلب المعتادة خلال الفترات السابقة. وأوضح بنجابي أن الإقبال على شراء الشاشات لا يقتصر على المستهلكين الأفراد فقط، بل يمتد أيضاً إلى قطاع الضيافة، حيث لوحظت طلبات كبيرة من الفنادق والمطاعم والمقاهي التي تستعد لاستقبال البطولة من خلال تزويد منشآتها بشاشات جديدة ذات أحجام كبيرة وصلت إلى 115 بوصة.

وأضاف أن الأسواق تشهد حالياً محدودية في العروض والتخفيضات الخاصة بأسعار الشاشات التلفزيونية، وذلك نتيجة الزيادة الكبيرة في الطلب مقارنة بحجم المعروض في الأسواق، خصوصاً مع الطلب المرتفع من قبل المؤسسات العاملة في قطاع الضيافة.

من جهته، قال مدير الأعمال لشركة «تي سي إل» في دبي، فيك شن، إن بطولة كأس العالم لكرة القدم، أسهمت في تعزيز النشاط والطلب على الشاشات التلفزيونية، لاسيما الشاشات ذات الأحجام الكبيرة التي يبدأ حجمها من 75 بوصة فما فوق.

وأشار إلى أن الشاشات الكبيرة بقياس 75 بوصة وأكثر لاتزال تحقق معدلات نمو قوية تراوح بين 25 و35% على أساس ربع سنوي.

وأضاف شن، أنه في ظل الحملات الترويجية والدعم المتزايد من مختلف العلامات التجارية العالمية المصنعة لأجهزة التلفزيون، من المتوقع أن يستمر الطلب على الشاشات الكبيرة في الارتفاع خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع تزايد توجه المستهلكين نحو اعتماد الشاشات ذات الأحجام الكبيرة باعتبارها الخيار المفضل لدى الكثير منهم.

بدوره، أكد مسؤول المبيعات في إحدى سلاسل متاجر الإلكترونيات، محمد مالك، أن الطلب على الشاشات التلفزيونية يشهد ارتفاعاً كبيراً قبيل انطلاق منافسات كأس العالم لكرة القدم، مشيراً إلى أن الإقبال المتزايد يأتي من جانب المستهلكين الأفراد، إضافة إلى العديد من مؤسسات الضيافة، مثل الفنادق والمقاهي التي تعمل على تجهيز مواقعها لاستقبال البطولة من خلال شراء شاشات جديدة.

وقال إن مبيعات الشاشات خلال الفترة الحالية حققت نمواً يزيد على 40% مقارنة بالأيام العادية السابقة، موضحاً أن الجزء الأكبر من الطلب، خصوصاً من قبل مؤسسات الضيافة، يتركز على الشاشات ذات الأحجام الكبيرة مثل 85 بوصة وما فوق، لاسيما الشاشات المزودة بأحدث التقنيات مثل تقنية «8K» التي توفر مستويات أعلى من دقة ووضوح الصورة وجودتها.

وفي المقابل، أفاد بأن طلب المستهلكين الأفراد يتركز بشكل أكبر على الشاشات التي تراوح أحجامها بين 65 و75 بوصة، لافتاً إلى أن الأسواق تشهد حالياً محدودية في العروض على الشاشات التلفزيونية نتيجة الارتفاع الكبير في مستويات الطلب مقارنة بالمعروض.

نمو الشحنات عالمياً

أظهرت بيانات صادرة عن شركة «أومديا» للأبحاث نمواً في شحنات أجهزة التلفزيون عالمياً بنسبة 6% خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعة بعمليات بناء المخزون والاستعدادات المبكرة التي قامت بها الشركات والموزعون لتلبية الطلب المتوقع خلال فترة كأس العالم 2026.