«ميشكون دي ريا» الدولية تفتتح مكتباً في «دبي التجاري العالمي»

أعلنت شركة «ميشكون دي ريا»، مكتب المحاماة الدولي الذي يضم أكثر من 650 محامياً حول العالم، والمتخصص في تسوية النزاعات والمعاملات المرتبطة بالاستثمارات ورؤوس الأموال العابرة للحدود، الافتتاح الرسمي لمكتبها الجديد في المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي.

وذكرت الشركة، في بيان، أن مكتبها الجديد يقع ضمن برج «ون زعبيل»، ما يمنحها مقراً استراتيجياً في قلب منطقة الأعمال المركزية في دبي، ويدعم مسيرة نموها في دولة الإمارات والمنطقة.

وقال الشريك الإداري لـ«ميشكون دي ريا» في الإمارات، كريستوفر سكيبر: «يمثل افتتاح مكتبنا الجديد في (ون زعبيل) محطة مهمة في مسيرة نمو أعمالنا واستمراراً لخدماتنا في دولة الإمارات والمنطقة».

وأضاف أن «دولة الإمارات تواصل تعزيز جاذبيتها للشركات والعائلات والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، بفضل بيئتها الاقتصادية الديناميكية، وأطرها التنظيمية المتطورة ورؤيتها المستقبلية الطموحة»، مشيراً إلى أن افتتاح المكتب الجديد يعكس التزام الشركة تجاه دولة الإمارات وثقتها بدورها مركزاً مالياً عالمياً ومحوراً رئيساً للتجارة والاستثمار الدوليين.

من جهته، قال نائب رئيس العمليات التنظيمية للمنطقة الحرة في مركز دبي التجاري العالمي، عبدالله البنّا، إن «تأسيس مكتب شركة (ميشكون دي ريا) ضمن المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي، يعكس المكانة المتنامية لدبي كمركز عالمي للأعمال والاستثمار والخدمات الاستشارية العابرة للحدود».

وأضاف: «بدورنا نلتزم بتمكين الشركات الدولية من خلال إطار تنظيمي داعم للأعمال، وموقع استراتيجي، ومنظومة أعمال مترابطة، تدعم النمو المستدام على المدى الطويل».