«دبي البحرية» تُلزم الشركات بتوعية المستأجرين بإجراءات السلامة

أعلنت سلطة دبي البحرية في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، عن إطلاق مبادرة توعوية جديدة ضمن حملة السلامة البحرية لعام 2026، تستهدف رفع مستوى وعي مستخدمي الوسائل البحرية في إمارة دبي، وتعزيز الالتزام بمعايير السلامة، بما يسهم في الحد من المخاطر والحوادث البحرية، والحفاظ على سلامة مرتادي البحر لدى ممارسة الأنشطة البحرية المختلفة.

وتستهدف المبادرة مستأجري الوسائل البحرية والدراجات المائية وركاب المطاعم العائمة، من خلال التعاون مع ما يزيد على 514 شركة ومنشأة مرخّصة تعمل في القطاع البحري في الإمارة، وتزويدها بمقاطع مرئية تم إنتاجها من خلال سلطة دبي البحرية بأسلوب مبتكر، تقدم رسائل توعوية حول الممارسات الوقائية الواجب تطبيقها والتي تضمن سلامة مرتادي البحر، وترسّخ ثقافة السلامة البحرية في مختلف الأنشطة البحرية. وعملت سلطة دبي البحرية على إصدار تعميم بشأن إلزام الشركات والمنشآت العاملة في القطاع البحري في دبي بعرض المقاطع المرئية حول إرشادات السلامة على متعامليها من مستأجري وركاب الوسائل البحرية بمختلف أنواعها، حيث يلزم التعميم الجهات المشغّلة بعرض المواد التوعوية المعتمدة.

وقال مدير إدارة التسجيل البحري في سلطة دبي البحرية، حامد حسن، إن «سلطة دبي البحرية تواصل التزامها بتعزيز منظومة السلامة البحرية في إمارة دبي، من خلال تطوير أدوات توعوية مبتكرة تواكب أفضل الممارسات العالمية».