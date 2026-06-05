غرف دبي تشكل لجنة تنفيذية لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي المساعد في «الخاص»

أعلنت غرف دبي تشكيل اللجنة التنفيذية للذكاء الصناعي المساعد، بهدف تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد في القطاع الخاص، وتعزيز جاهزية مجتمع الأعمال لمواكبة التحولات التقنية العالمية، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي وصناعة المستقبل.

ويأتي ذلك تنفيذاً للمبادرة الاستراتيجية، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لدعم التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد (Agentic AI) في القطاع الخاص في إمارة دبي.

وأفادت غرف دبي، في بيان، أمس، بأن اللجنة عقدت اجتماعها الأول افتراضياً برئاسة رئيس مجلس إدارة غرف دبي رئيس اللجنة التنفيذية، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وبحضور وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي نائب رئيس اللجنة التنفيذية، عمر سلطان العلماء.

وتتولى اللجنة اعتماد المسارات المهنية التدريبية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي المساعد، وتصميم وإنشاء حاضنات أعمال لشركات الذكاء الاصطناعي المساعد الداعمة للتحول في دبي، ودعم تطور شركات متخصصة في تطوير واستخدام حلول الذكاء الاصطناعي المساعد، ونشر المعرفة وبناء القدرات المؤسسية ضمن منظومة غرف دبي، بما يعزز تنافسية القطاع الخاص، ويرسخ ريادة دبي في تبني تقنيات المستقبل.

وأكد المنصوري، الالتزام بتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة الهادفة إلى ترسيخ ريادة دبي العالمية، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، ورفع جاهزيته لمواكبة التحولات التقنية المتسارعة.

وقال إن برنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد يجسد رؤية دبي الاستباقية في تبني التقنيات الحديثة وتوظيفها لبناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة وابتكاراً، ويمثل محطة نوعية في مسيرة تطوير بيئة الأعمال في الإمارة، من خلال تمكين الشركات من الاستفادة من الحلول الذكية المتقدمة وتطوير قدراتها التشغيلية والإدارية.

من جانبه، أكد العلماء أن دبي برؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لصناعة المستقبل، عبر تبني التقنيات التحويلية لتعزيز تنافسية القطاعات الحيوية، والتركيز على منظومة جديدة تتبنى الذكاء الاصطناعي المساعد، امتداداً لنهج استباقي يهدف إلى إعادة تشكيل نماذج عمل الحكومة، بما يواكب التطورات العالمية، ويستبق المتغيرات المستقبلية.

وقال إن هذا التحول يمثل خطوة نوعية نحو بناء منظومة اقتصادية رقمية متقدمة ترتكز على المعرفة والتكنولوجيا، ويوفر بيئة ذكية محفزة وقادرة على رفع الكفاءة، وتسريع الابتكار وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة، ونماذج تشغيل أكثر مرونة واستدامة.