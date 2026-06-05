الإمارات تتصدر عالمياً الوجهات الأكثر جذباً للاستثمار العقاري

كشف «مؤشر أرادَ للاستثمار العقاري في الإمارات»، الذي أعدته المؤسسة الأميركية المتخصصة في الأبحاث «Penta Group»، أن الدولة جاءت في المرتبة الأولى كأفضل وجهة استثمارية عالمياً.

ووفقاً لاستطلاع عالمي جديد أجرته مجموعة «أرادَ»، ونشرت نتائجه، أمس، أبدى 56% من المستثمرين العالميين اهتماماً جدياً بالسوق العقارية الإماراتية، وهي النسبة الأعلى بين جميع الأسواق المشمولة بالدراسة، متقدمة على الولايات المتحدة (54%)، والمملكة المتحدة (41%)، وفرنسا (28%)، وإسبانيا (27%).

وأُجري الاستطلاع، بين الأول و23 من أبريل، عبر 12 سوقاً رئيسة، وشمل 689 مستثمراً عقارياً.

ويعد هذا البحث الأول من نوعه الذي يرصد توجهات المشترين الدوليين تجاه السوق العقارية في الإمارات، منذ بدء الأحداث الإقليمية في 28 فبراير الماضي.

وأظهرت النتائج أن مستوى الإلمام بالفرص المتاحة في القطاع العقاري الإماراتي بلغ 51%، ما يوازي مستوى الإلمام بسوقَي المملكة المتحدة (51%)، والولايات المتحدة (53%).

وتبرز جاذبية الإمارات بشكل خاص لدى مستثمري الأسواق القريبة، حيث صنفها 91% من المستثمرين الهنود، و92% من المستثمرين المصريين، و85% من المستثمرين السعوديين، ضمن أبرز ثلاث وجهات مفضلة لديهم للاستثمار.

وعلى صعيد المستثمرين الأوروبيين، جاءت الإمارات في المرتبة الأولى كوجهة خارج بلد الإقامة للمستثمرين الفرنسيين (63%)، والألمان (60%)، والسويسريين (57%).

وشكلت فرص تحقيق عوائد مرتفعة، الدافع الاستثماري الأول عالمياً بنسبة 38%، حيث وضعها المستثمرون الأستراليون (57%)، والإسبان (56%)، والبريطانيون (41%)، على رأس أولوياتهم.

كما يمثّل عامل الأمان والاستقرار العنصر الحاسم لدى المستثمرين الصينيين (65%)، والألمان (58%)، حيث تعد المنظومة التنظيمية والاستقرار السياسي والشفافية التشريعية في الإمارات من أبرز عوامل الثقة ببيئتها الاستثمارية.

وأشار 34% من المشاركين إلى سهولة الشراء والتملك كعامل رئيس، بينما ترتفع هذه النسبة إلى 57% بين المستثمرين السعوديين، و41% بين المستثمرين المصريين، ما يعكس سمعة الدولة كبيئة ميسرة ومحفزة للمستثمرين.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «أرادَ»، أحمد الخشيبي: «تؤكد هذه النتائج ما لمسناه في أدائنا على مستوى المبيعات، حيث إن المستثمرين الدوليين يدركون المزايا الهيكلية التي تتمتع بها الإمارات، من نضج تنظيمي وسجل أداء ثابت وأسس اقتصادية متينة، حتى في ظل التحديات الأخيرة».

وأضاف: «لطالما كانت القدرة على التكيف السريع ركيزة صعود الإمارات كوجهة استثمارية عالمية، سواء خلال جائحة (كورونا) أو الأزمات المالية، حيث أثبتت الدولة مراراً أنها تتأقلم بسرعة تفوق أي سوق أخرى في العالم».

وتكشف هذه المعطيات مجتمعة عن صورة واضحة لمكانة دولة الإمارات الرائدة في المشهد الاستثماري العالمي، بوصفها سوقاً تتصدر في المعايير الأهم لدى المستثمرين، وهي العوائد والاستقرار والكفاءة الضريبية وسهولة الوصول.

• جاذبية الإمارات تبرز لدى مستثمري الأسواق القريبة.