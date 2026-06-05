«ديوا» ترفع إنتاج الطاقة النظيفة إلى 21.5%

قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، سعيد محمد الطاير، إنه في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، التي تهدف إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050، تواصل الهيئة العمل على تنفيذ مشروعات رائدة في الطاقة المتجددة والنظيفة، مشيراً إلى أن نسبة القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة للهيئة ارتفعت إلى أكثر من 21.5% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة.

وأكد الطاير أن القيادة الرشيدة للدولة تولي أهمية كبرى للاستدامة البيئية، انطلاقاً من نهج راسخ أرسى دعائمه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي جعل حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية جزءاً أصيلاً من مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة.

وقال إنه بفضل هذه الرؤية الاستشرافية، عززت دولة الإمارات مكانتها نموذجاً عالمياً يحتذى به في العمل المناخي والتنمية المستدامة، من خلال سياسات رائدة ومبادرات مبتكرة توازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.

ولفت الطاير إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تستلهم رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ الاستدامة كمحور رئيس في جميع استراتيجياتها ومشروعاتها ومبادراتها، ومواصلة دعم جهود دبي لتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق الحياد الكربوني.

وقال إن «اليوم العالمي للبيئة» يُشكل مناسبة مهمة لتجديد الالتزام بحماية البيئة وتعزيز الوعي بأهمية الاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية، وتسليط الضوء على الجهود والمبادرات التي تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية منخفضة الكربون بما يسهم في تعزيز جودة الحياة ويضمن مستقبلاً أكثر استدامة.