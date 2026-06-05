«طيران الإمارات» ترقّي أول إماراتيتين إلى «كابتن طيار»

أعلنت شركة طيران الإمارات، أمس، ترقية طيارتين إماراتيتين إلى رتبة كابتن طيار، في خطوة نوعية تعكس التزام الناقلة الراسخ بتمكين المرأة الإماراتية وتعزيز حضورها في قطاع الطيران.

وذكرت الشركة، في بيان، أن كلاً من حنان محمد جواد وبخيتة المهيري أصبحتا أول إماراتيتين تتقلدان رتبة كابتن طيار في «طيران الإمارات» على طائرات الـ«بوينغ 777»، بعد مسيرة مهنية حافلة، بدأت من خلال برنامج تدريب وتأهيل الطيّارين المواطنين من «طيران الإمارات»، الذي خرّج العديد من الكفاءات الإماراتية في قطاع الطيران.

وكانت حنان محمد جواد انضمت إلى «طيران الإمارات» عام 2008، ضمن برنامج تدريب وتأهيل الطيارين، مدفوعة بشغفها بالطيران وحلمها منذ الصغر بالتحليق في السماء.

ومع الدعم والتوجيه المستمر من فرق العمليات وإدارة الأسطول في الناقلة، واصلت التدرج في مسيرتها المهنية بخطوات ثابتة حتى وصلت إلى هذا الإنجاز.

أما بخيتة المهيري فقد بدأت رحلتها مع «طيران الإمارات» عام 2011، ضمن برنامج تدريب وتأهيل الطيّارين المواطنين، مستلهمة تجربتها من نجاحات الطيارات الإماراتيات اللواتي سبقنها، ومدفوعة بشغفها الكبير بالطيران، لتواصل تحقيق التطورات المهنية الواحدة تلو الأخرى ضمن مسيرة متميزة مع الناقلة.

وحصلت الطيارتان جواد والمهيري، رسمياً، هذا العام على الشارة الرابعة، في إنجاز تاريخي يجسد سنوات من الالتزام والعمل الجاد والخبرة المهنية، ويعكس في الوقت ذاته نجاح «طيران الإمارات» في تطوير الكفاءات الوطنية وتأهيلها للوصول إلى أعلى المناصب القيادية في قطاع الطيران.

وخلال مسيرتها المهنية، سجّلت جواد أكثر من 9253 ساعة طيران، ما يعكس خبرة واسعة اكتسبتها على مدار سنوات من العمل في قمرة القيادة.

وتعليقاً على ترقيتها، قالت جواد: «عندما كنت في الـ14 من عمري، شاهدت أول كابتن طيار إماراتية على شاشة التلفزيون، وألهمتني ثقتها وحضورها. ومنذ تلك اللحظة، أصبح حلمي الوحيد أن أصبح كابتن طيار».

وأضافت: «الحصول على الشارة الرابعة يُمثل إنجازاً أعتز به كثيراً، لكنه ليس نهاية الطريق. بالنسبة لي، هذه مجرد البداية، فطموحاتي ليست لها حدود، والوصول إلى رتبة كابتن طيار هو حصيلة سنوات من الخبرة والتعلّم، وقد هيّأتني سنوات عملي كمساعد طيار أول لهذه اللحظة».

من جهتها، تحدثت المهيري عن أثر الدعم والتوجيه الذي تلقته خلال مسيرتها المهنية في «طيران الإمارات»، قائلة: «تأثرت مسيرتي المهنية في (طيران الإمارات) بشكل كبير بالدعم والإرشاد اللذين تلقيتهما من قادة التدريب وكبار الطيارين طوال مسيرتي المهنية. فقد أسهمت خبراتهم واحترافيتهم وحرصهم على نقل المعرفة في تطوير مهاراتي الفنية والقيادية، كما علموني أهمية المسؤولية والانضباط والتعلم المستمر».

وأضافت: «لطالما كان حلم الوصول إلى رتبة كابتن طيار هدفاً أسعى إليه. ومن أهم الدروس التي تعلمتها خلال هذه الرحلة أهمية نقل المعرفة والخبرة إلى الأجيال المقبلة. واليوم، ومع المسؤولية التي أحملها في وظيفتي الجديدة، أتطلع إلى دعم وإرشاد الجيل الجديد من الطيارين والطيارات، ليواصلوا بدورهم الإسهام في مستقبل ونجاح دولة الإمارات».

ووجّهت جواد والمهيري رسالة ملهمة إلى الجيل الجديد من الفتيات الإماراتيات الطامحات لدخول عالم الطيران، أكدتا فيها أن الطموح الحقيقي يبدأ بالإيمان بالنفس والعمل المستمر لتحقيق الأحلام، مهما بدت بعيدة أو صعبة المنال.

بدوره، قال نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات الجوية، الكابتن حسن الحمّادي: «نلتزم في (طيران الإمارات) منذ سنوات بتطوير الكفاءات الوطنية الإماراتية وتمكينها من المساهمة بفاعلية في مختلف مجالات عملنا».

وأضاف: «يواصل برنامج الطيارين المتدربين أداء دور محوري في توفير مسار مهني واضح للشباب والشابات الإماراتيين الراغبين في بناء مستقبلهم كطيارين محترفين، بما يدعم جهودنا في إعداد الجيل المقبل من الطيارين وتعزيز استدامة قطاع الطيران الوطني».

وتابع الحمادي: «نفخر بما حققته حنان وبخيتة كأول إماراتيتين تتقلدان رتبة كابتن طيار في (طيران الإمارات)، وهو إنجاز مستحق يعكس سنوات من الالتزام والاحترافية والعمل الجاد، ويؤكد قدرة الناقلة على تطوير الكفاءات الوطنية وتمكينها للوصول إلى أعلى المناصب القيادية في قطاع الطيران».

«الناقلة» تعيد تدوير واستخدام 88 ألف كيلوغرام من البلاستيك

أفادت شركة «طيران الإمارات» بأنها نجحت، خلال العام الماضي، في إعادة تدوير واستخدام أكثر من 88 ألف كيلوغرام من المواد البلاستيكية، المستخدمة في أدوات تقديم الوجبات على متن الدرجة السياحية، وتحويلها إلى منتجات جديدة تُستخدم مجدداً على رحلاتها. وأوضحت أنها استثمرت أكثر من 50 مليون درهم، في التحول إلى نموذج تصنيع يعتمد على منظومة إعادة تدوير مغلقة لأدوات تقديم الطعام على متن الطائرات.

حنان جواد: ا

لوصول إلى رتبة «كابتن طيار» حصيلة سنوات من الخبرة والتعلم، وعملي كمساعد طيار أول هيّأني لهذه اللحظة.

بخيتة المهيري:

مع المسؤولية التي أحملها في وظيفتي الجديدة، أتطلع إلى دعم وإرشاد الجيل الجديد من الطيارين والطيارات.