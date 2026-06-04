منشآت ضيافة في دبي تطرح باقات لمتابعة «مونديال 2026»

كثفت الوجهات الترفيهية ومنشآت الضيافة والفنادق في دبي استعداداتها لاستقبال جماهير «كأس العالم 2026»، عبر إطلاق عشرات العروض والباقات الخاصة التي تستهدف المشجعين الراغبين في متابعة البطولة، التي تنطلق في 11 يونيو الجاري وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، في نسخة تاريخية تضم 48 منتخباً وأكثر من 100 مباراة، ما يجعلها الأكبر في تاريخ البطولة.

وأظهر مسح أجرته «الإمارات اليوم» لعدد من المناطق الجماهيرية والوجهات الترفيهية والفنادق في دبي، أن المنافسة هذا العام لا تقتصر على توفير شاشات عرض ضخمة فقط، بل تمتد إلى تقديم تجارب مشاهدة متكاملة تشمل عروض الضيافة والترفيه، والأنشطة التفاعلية والباقات الجماعية التي تستهدف الأفراد والمجموعات والشركات على حد سواء.

وبحسب الإعلانات التي تم طرحها من قبل هذه المنشآت، تعتمد شريحة واسعة من المواقع المشاركة على مزيج من الدخول المجاني والعروض المرتبطة بالحد الأدنى للإنفاق، في حين اتجهت مواقع أخرى إلى فرض رسوم دخول تبدأ من 60 درهماً للفرد، خلال مباريات دور المجموعات، مع منح الزوار إمكانية استرداد كامل قيمة التذكرة على شكل مأكولات ومشروبات داخل الموقع.

وتكتسب هذه النسخة من كأس العالم خصوصية إضافية بالنسبة للجمهور في دولة الإمارات، إذ تقام المباريات في أميركا الشمالية، ما يعني أن مواعيدها ستتوزع بين ساعات المساء المتأخرة، وفترات ما بعد منتصف الليل وحتى ساعات الفجر. ونتيجة لذلك، لجأت العديد من المنشآت إلى تمديد ساعات العمل اليومية، وتعديل قوائم الطعام والخدمات لتناسب مواعيد المباريات المختلفة.

باقات للمجموعات

وكشف المسح عن توسع ملحوظ في باقات المجموعات المخصصة للمشجعين، حيث تبدأ بعض العروض من 1200 درهم للمجموعات الصغيرة التي تضم أربعة أفراد، وتتضمن حجوزات مسبقة وطاولات مخصصة، ومواقع مشاهدة متميزة، بينما تستهدف هذه الباقات بشكل أساسي الأصدقاء ومجموعات العمل الراغبة في متابعة المباريات.

كما طرحت بعض الوجهات أجنحة خاصة لكبار الشخصيات تتسع لما بين 20 و25 شخصاً، بأسعار تبدأ من 2000 درهم في الساعة الواحدة، وتشمل خدمات ضيافة بتكاليف محددة وشاشات خاصة، ما يعكس توجهاً لدى بعض المنشآت نحو استقطاب الشركات والمؤسسات الراغبة في تنظيم فعاليات خاصة لموظفيها أو متعامليها خلال فترة البطولة.

وفي الوقت ذاته، حرصت العديد من المواقع على توفير خيارات اقتصادية تناسب مختلف الشرائح، عبر الدخول المجاني أو العروض المرتبطة بالإنفاق، بما يضمن استقطاب أكبر عدد ممكن من المشجعين خلال الأسابيع الخمسة التي تستغرقها المنافسات.

وتشترط بعض المواقع والأماكن ألا يقل عمر الزوار عن 21 عاماً للدخول وحضور الفعاليات المصاحبة للمباريات.

برامج متنوعة

وأظهرت نتائج المسح أن العروض الترويجية تشكل أحد أبرز أدوات المنافسة بين المنشآت خلال البطولة، إذ تتضمن برامج متنوعة تشمل تخفيضات على الوجبات، وعروضاً خاصة للمجموعات، فضلاً عن ساعات تتيح فيها وجبات بأسعار مخفضة، تمتد في بعض المواقع إلى ساعات طويلة لتغطية أوقات المباريات المتأخرة.

كما أعلنت بعض المنشآت عن خصومات تصل إلى 50% على إجمالي الفاتورة خلال فترات محددة، لاسيما المباريات التي تقام بعد منتصف الليل، بهدف تشجيع الجماهير على البقاء لفترات أطول، ومتابعة أكثر من مباراة في الليلة الواحدة، بينما وفرت وجهات أخرى مناطق تتسع لمئات الأشخاص في وقت واحد، مع شاشات عملاقة تضمن وضوح الرؤية من مختلف الزوايا، إضافة إلى زيادة عدد نقاط بيع الأغذية لتقليل أوقات الانتظار، خلال المباريات ذات الإقبال المرتفع.

شروط وجوائز

واشترطت بعض الأماكن ضمن الشروط والأحكام الحجز المسبق الإلزامي للمباريات الكبرى، خصوصاً مباريات الأدوار الإقصائية والنهائي، مع إمكانية رفض الدخول عند اكتمال السعة، وحددت أخرى حداً أدنى للإنفاق على الطاولات أو الحجوزات الجماعية.

وتشمل العروض أيضاً مسابقات يومية لتوقع نتائج المباريات، وجوائز فورية للمشجعين، وسحوبات على قسائم شرائية وهدايا متنوعة، إضافة إلى جوائز خاصة للمشاركين الذين يحققون أعلى نسب من التوقعات الصحيحة على مدار البطولة.

ولم تعد مشاهدة المباريات وحدها العامل الرئيس في جذب الجمهور، إذ أظهرت البرامج المعلنة أن أغلبية الوجهات تعمل على تقديم تجربة ترفيهية متكاملة تمتد قبل انطلاق المباريات وبعد انتهائها.

أنشطة ترفيهية

وتضم هذه الأنشطة مناطق مخصصة لألعاب الفيديو، وطاولات «البلياردو»، وألعاب السهام، ومنصات ترفيهية تفاعلية، إضافة إلى عروض موسيقية حية يقدمها منسقو الأغاني والفرق الموسيقية، خلال فترات الاستراحة وبين المباريات. كما تعتمد بعض المواقع على استخدام المؤثرات الضوئية والبصرية وشاشات «LED» العملاقة وأنظمة الصوت، إلى جانب إطلاق المؤثرات الاحتفالية خلال المباريات الحاسمة، بهدف خلق أجواء تحاكي التجربة الموجودة داخل الملاعب العالمية.

وأظهر المسح اهتماماً في ما يتعلق بتحديات الطقس خلال فصل الصيف، حيث اتجهت بعض المواقع إلى تجهيز مناطق مشاهدة داخلية مكيفة بالكامل، أو إنشاء مساحات خارجية مغطاة ومجهزة بأنظمة تبريد حديثة، تسمح باستقبال أعداد كبيرة من المشجعين.

عروض المطاعم

أطلقت بعض المطاعم، تزامناً مع انطلاق البطولة، عروضاً خاصة على المأكولات، تستهدف جماهير كرة القدم الراغبين في حضور المباريات، حيث تبدأ أسعار بعض الوجبات من 35 درهماً، وأخرى تبدأ من 50 درهماً، وتشمل خيارات مستوحاة من المطابخ العالمية، وتضم العروض تشكيلة من الوجبات الخفيفة المناسبة لمتابعة المباريات، مثل أطباق المشاركة الجماعية والوجبات السريعة والمقبلات، بينما طرحت مطاعم أخرى باقات تراوح بين 120 و160 درهماً.

• مواقع مشاهدة تتيح خصومات وعروضاً حصرية ومسابقات وجوائز للمشجعين.