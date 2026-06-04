دبي.. مبادرة جديدة تمنح مزايا بأكثر من 80 ألف درهم وتوفر 200 ساعة لتأسيس الأعمال

أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي إطلاق حلول متكاملة جديدة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ضمن مبادرة جديدة تهدف إلى تسهيل وتسريع تأسيس الأعمال ومزاولتها في الإمارة، بما يسهم في خفض الوقت والتكاليف بشكل كبير أمام رواد الأعمال.

وقالت الدائرة، خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم في مقر رواد أعمال دبي، إن المبادرة تجمع في منصة واحدة خدمات الترخيص والخدمات المصرفية والمدفوعات والخدمات اللوجستية والاتصالات، بما يوفر تجربة أكثر سلاسة للشركات الناشئة وأصحاب المشاريع.

وأضافت أن المبادرة تقدم حلولاً متكاملة تقلل حاجة المؤسسين إلى التنسيق مع مزودي الخدمات المختلفين، وذلك من خلال مشاركة 18 شريكاً من القطاع الخاص بهدف تبسيط إجراءات تأسيس الأعمال وإدارتها.

وأوضحت الدائرة أن الشركات المستفيدة يمكنها الحصول على مزايا وعروض تتجاوز قيمتها 80 ألف درهم عبر باقات تم التفاوض عليها مسبقاً مع الشركاء، إلى جانب توفير ما يصل إلى 200 ساعة من الوقت الذي يُنفق عادةً في البحث عن الموردين ومقارنة العروض واستكمال إجراءات التسجيل والتفعيل.

وأكدت أن المبادرة تتيح لرواد الأعمال تحويل أفكارهم إلى مشاريع قيد التشغيل بسرعة أكبر، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ويعزز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار والابتكار.