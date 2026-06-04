«أبوظبي الإسلامي» يدمج نظام حماية الأجور في منصاته الرقمية

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، أمس، عن إطلاق خدمة رقمية تتيح لأصحاب العمل من الأفراد تسجيل رواتب الموظفين وصرفها مباشرة عبر تطبيق مصرف أبوظبي الإسلامي للخدمات المصرفية الجوالة، فيما يمكن لمتعاملي الخدمات المصرفية للأعمال والشركات تنفيذ هذه العمليات عبر تطبيق الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

وذكر المصرف، في بيان، أنه جرى تطوير الخدمة بالتعاون مع شركة الاتحاد للمدفوعات، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، لضمان الامتثال الكامل لكل المتطلبات والضوابط التنظيمية المعتمدة.

وأوضح أنه من خلال دمج نظام حماية الأجور ضمن منصات المصرف الرقمية، أصبح بإمكان أصحاب العمل استرجاع بيانات الموظفين والتحقق منها، ومراجعة معلومات الرواتب واعتمادها، إلى جانب إعداد التقارير حول الرواتب المسددة وغير المسددة مع توضيح المبررات المطلوبة وفق الأطر التنظيمية المعتمدة، كما تتيح الخدمة التحقق من بيانات الموظفين داخل الدولة، وتعزيز مستويات الشفافية والتدقيق وكفاءة التقارير التنظيمية.

وأشار المصرف إلى أن هذه الخدمة الرقمية توفر مستويات أعلى من الدقة والكفاءة، وتمنح أصحاب العمل قدرة أكبر على الامتثال والمتابعة والتحكم في عمليات صرف الرواتب، كما تلغي الحاجة إلى المستندات الورقية، وتتيح وصولاً مباشراً إلى قواعد بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر المنصات المصرفية الرقمية التابعة لـ«أبوظبي الإسلامي».

وتعكس هذه المبادرة التزام مصرف أبوظبي الإسلامي بتقديم حلول رقمية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وجاهزة للامتثال للمتطلبات التنظيمية، عبر منظومة متكاملة تشمل الخدمات المصرفية للأفراد، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات.