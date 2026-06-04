النفط يرتفع.. والذهب يتراجع

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1%، أمس، مواصلة مكاسبها، حيث صعدت العقود الآجلة لـ«خام برنت» بمقدار 1.05 دولار، لتصل إلى 97.05 دولاراً للبرميل، بينما ارتفع «خام غرب تكساس الوسيط الأميركي» بنحو 1.01 دولار مسجلاً 94.77 دولاراً للبرميل.

بدوره، تراجع الذهب حيث انخفض سعره في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4476.50 دولاراً للأوقية، كما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب، تسليم أغسطس، 0.3% لتسجل 4504.40 دولارات للأوقية، وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 74.73 دولاراً للأوقية، كما تراجع البلاتين بنسبة 0.2% إلى 1932.25 دولاراً، وهبط البلاديوم 0.3% إلى 1365.25 دولاراً للأوقية.