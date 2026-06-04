غرف دبي تبحث تعزيز التجارة والاستثمار مع جنوب إفريقيا

بحثت غرف دبي سبل تعزيز حركة التجارة والاستثمار مع مقاطعة كيب الغربية في جنوب إفريقيا، وذلك خلال اجتماع عقدته في مدينة كيب تاون مع رئيس وزراء المقاطعة، آلان ويندي، بمشاركة نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي، سالم الشامسي.

واستعرضت غرف دبي، خلال الاجتماع، بيئة الأعمال المتكاملة في الإمارة، وما تتيحه من فرص لتوسع الشركات الجنوب إفريقية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، إلى جانب أهمية دور دبي في حركة التجارة الدولية، وتسهيل بناء الشراكات العابرة للحدود، وتمكين مجتمع الأعمال المحلي من الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن الاجتماع عُقد على هامش البعثة التجارية التي تنظمها غرفة تجارة دبي إلى كيب تاون، في إطار جهودها الرامية إلى دعم توسع الشركات العاملة في دبي إلى أسواق جنوب إفريقيا، من خلال بحث آفاق التعاون مع الشركاء المحليين، واستكشاف مجالات جديدة للنمو في كل القطاعات.

وقال ويندي: «نلتزم بتعزيز وتوسيع علاقاتنا التجارية مع دبي ودولة الإمارات، وذلك في إطار جهودنا لبناء جسور جديدة من الفرص الاقتصادية المشتركة، حيث تتوافق مكانة دبي العالمية كمركز رائد للتمويل والخدمات اللوجستية والسياحة والابتكار مع رؤيتنا لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يسهم في خلق فرص العمل».

وأضاف: «هناك العديد من الفرص الواعدة لتوسيع التعاون في العديد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك الطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية التحويلية، والتكنولوجيا والبنية التحتية، وغيرها من المجالات الواعدة»، مشيراً إلى أن «مقاطعة كيب الغربية توفر بيئة استثمارية جاذبة ترتكز على الاستقرار السياسي، والبنية التحتية المتطورة، والكوادر البشرية المؤهلة، إلى جانب سجل مثبت من النجاحات الاستثمارية، ما يجعلها شريكاً مثالياً للمستثمرين والشركات الراغبة في التوسع نحو أسواق إفريقيا».

من جهته، أكد نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي، سالم الشامسي، حرص غرف دبي على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي مع مجتمع الأعمال في مقاطعة كيب الغربية وجنوب إفريقيا ككل، واستكشاف فرص جديدة للتعاون في قطاعات متنوعة، بما يُعزّز تنافسية الشركات، ويفتح المجال أمام استثمارات نوعية تخدم المصالح المشتركة للطرفين.

وشدد الشامسي على أهمية تطوير روابط الأعمال الثنائية، وبناء شراكات استراتيجية بين شركات القطاع الخاص، بما يُسهم في دعم التعاون عبر مختلف القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، معتبراً أن قيادة غرفة تجارة دبي لبعثة تجارية تضم شركات من دبي إلى جنوب إفريقيا تعكس الأولوية التي توليها الغرفة للسوق الجنوب إفريقية التي تعتبر الشريك التجاري الخامس لدبي في القارة الإفريقية خلال العام الماضي.

وقال إن «جنوب إفريقيا تتمتع بمكانة اقتصادية بارزة وإمكانات نمو واعدة، ما يجعلها شريكاً استراتيجياً مهماً لمجتمع الأعمال في دبي، بينما تبرز مقاطعة كيب الغربية كمركز اقتصادي حيوي يحتضن العديد من القطاعات ذات الأولوية، وخصوصاً تجارة المواد الغذائية».

وأضاف: «تأتي هذه اللقاءات في إطار حرصنا على ترسيخ أواصر التعاون بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، وتعزيز فرص بناء شراكات مستدامة تسهم في تنمية حركة التجارة والاستثمار المتبادل، وتدعم توسع الشركات واستفادتها من الفرص النوعية التي تزخر بها دبي ومقاطعة كيب الغربية في جنوب إفريقيا».