«دبي للمجوهرات» تدعو المستهلكين إلى التحقق من نوع الألماس عند الشراء

شدد رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للمجوهرات، توحيد عبدالله، على أهمية التمييز بين الألماس الطبيعي والألماس المصنّع مخبرياً باستخدام التقنيات الحديثة، داعياً المستهلكين إلى التحقق من نوع الألماس قبل اتخاذ قرار الشراء.

وقال عبدالله لـ«الإمارات اليوم» إن على المستهلكين الحرص على الاستفسار بشكل مباشر من منافذ البيع والتجار، حول ما إذا كانت المجوهرات المعروضة تحتوي على ألماس طبيعي أو ألماس مصنع مخبرياً، وعدم الاكتفاء بمشاهدة كلمة «ألماس» في الشهادات المرفقة مع القطع المبيعة.

وأشار إلى أن بعض المستهلكين قد لا ينتبهون إلى التفاصيل الواردة في تلك الشهادات بشأن طبيعة الألماس، ويعتمدون على وجود كلمة «ألماس» فقط، ما قد يؤدي إلى التباس في فهم طبيعة المنتج الذي يشترونه.

وأضاف أن غياب الوعي الكافي أو عدم طرح الأسئلة اللازمة حول مصدر الألماس، قد يعرض بعض المستهلكين لاتخاذ قرارات شراء غير دقيقة، إذ قد يقتنون مجوهرات يعتقدون أنها مرصعة بألماس طبيعي، في حين أنها تحتوي على ألماس مصنّع مخبرياً، خصوصاً مع قيام عدد من المتاجر بتقديم تخفيضات كبيرة على هذه المنتجات.

وأوضح أن التمييز بين الألماس الطبيعي والألماس المصنع من خلال المظهر الخارجي فقط، يعد أمراً بالغ الصعوبة، حتى بالنسبة للخبراء والمتخصصين، ولا يمكن التأكد من طبيعة الحجر إلا من خلال الفحص والاختبارات المعتمدة.

وقال: «من هذا المنطلق، تؤكد مجموعة دبي للمجوهرات ضرورة رفع مستوى الوعي لدى المستهلكين، وحثهم على الاستفسار والتأكد من طبيعة الألماس قبل إتمام عمليات الشراء».

ولفت إلى أن القيمة السوقية للألماس المصنع تعادل ما بين 1% وأقل من 3% من قيمة الألماس الطبيعي، الأمر الذي ينعكس على قيمته عند إعادة البيع، حيث تتراجع أسعاره بمعدلات كبيرة، مقارنة بالألماس الطبيعي.

كما لفت إلى أن المستهلكين قد يواجهون صعوبات في إعادة بيع هذه المنتجات مستقبلاً، داعياً إلى الاستفسار مسبقاً من المتاجر عن سياسات وإمكانات إعادة البيع قبل شراء هذا النوع من المجوهرات.

وأكد أن مجموعة دبي للمجوهرات تدعو إلى تعزيز الوعي الاستهلاكي في هذا المجال، كما تحث المتاجر على توضيح ما إذا كانت المجوهرات المعروضة تحتوي على ألماس طبيعي أو ألماس مصنع بشكل صريح عند البيع، إضافة إلى إبراز هذه المعلومات بصورة واضحة في الشهادات المرفقة مع المنتجات،

لاسيما في ظل توسع العديد من المتاجر في تقديم عروض وتخفيضات على مجوهرات الألماس المصنّع مخبرياً.

. قيمة الألماس المصنع تعادل ما بين 1% وأقل من 3% من قيمة الألماس الطبيعي.